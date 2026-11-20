A világranglista 88. helyén álló Udvardy Panna a közösségi oldalain adta hírül, hogy eljegyezték egymást párjával, az erőnléti edzőként dolgozó Lucas Passmannel.

A Floridában élő magyar teniszező több képet is közzétett a Facebookon az örömteli eseményről a következő mondattal: „Itt kezdődik a mi mindörökkénk”.