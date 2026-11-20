Eljegyezték a top100-as magyar teniszezőt – képek
Udvardy Panna a hivatalos közösségi felületein számolt be róla, hogy párja, Lucas Passman megkérte a kezét.
A világranglista 88. helyén álló Udvardy Panna a közösségi oldalain adta hírül, hogy eljegyezték egymást párjával, az erőnléti edzőként dolgozó Lucas Passmannel.
A Floridában élő magyar teniszező több képet is közzétett a Facebookon az örömteli eseményről a következő mondattal: „Itt kezdődik a mi mindörökkénk”.
Legfrissebb hírek
Udvardy Panna párosban búcsúzott az elődöntőben
Tenisz
2026.11.07. 14:22
Udvardyék elődöntőbe jutottak Csennaiban
Tenisz
2026.11.06. 16:38
Udvardyék a nyolc között párosban a csennai tenisztornán
Tenisz
2026.11.04. 14:11
Csennai tenisztorna: Udvardy ismét korán búcsúzott
Tenisz
2026.11.03. 10:47
Udvardy Panna már az első fordulóban kiesett Pekingben
Tenisz
2026.10.01. 15:42