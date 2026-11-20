A Brest közleménye szerint Chloé Valentini három évre, 2030-ig kötelezte el magát új csapatához.

A 31 éves balszélső 2011 és 2021 között a Besanconban szerepelt, majd a Metzhez igazolt, amellyel négy egymást követő francia bajnoki címet és ugyanennyi Francia Kupát nyert 2022 és 2025 között. A 2023–2024-es idényben a francia bajnokság legjobb játékosának választották, míg az európai szövetség a 2024–2025-ös és a 2025–2026-os idényben is a Bajnokok Ligája legjobb balszélsőjének járó elismeréssel jutalmazta. A francia válogatottban 2019 szeptemberében debütált, majd a 2021-es tokiói olimpián aranyérmet szerzett, és ugyanabban az évben világbajnoki ezüstérmes is lett a válogatottal. 2023-ban világbajnoki címet ünnepelhetett, ráadásul bekerült a torna álomcsapatába, és a francia együttes legeredményesebb játékosa volt. A 2024-es párizsi olimpián ezüstéremmel gazdagodott, ahogyan a 2020-as Európa-bajnokságon is.

„A Metzben eltöltött hat szép év után elérkezett az idő, hogy új fejezetet nyissak a pályafutásomban – idézte Valentinit a Brest hivatalos honlapja. – A projekt az ambíciójával, az értékeivel és azokkal az emberekkel győzött meg, akik mögötte állnak. Alig várom, hogy megismerjem az új környezetet, találkozzak a szurkolókkal, szép pillanatokat élhessek át leendő csapattársaimmal, és az új színekért küzdhessek. Nagy lelkesedéssel, tapasztalattal és mindenekelőtt töretlen ambíciókkal érkezem Brestbe. Szeretnék tovább fejlődni, trófeákat nyerni, és mindent megtenni a klubért. Számomra ez egy új kihívás, a családom számára pedig egy nagyszerű közös kaland kezdete. Hamarosan találkozunk!”

A bresti csapat vezetőedzője, Hlavaty Tamás üdvözölte a tapasztalt új játékos megszerzését: „Chloé érkezése kiváló hír a hosszú távú stratégiánk szempontjából. Ami a képességeit illeti, úgy gondolom, a pályán nyújtott teljesítménye önmagáért beszél. Meggyőződésem, hogy fontos része lesz a csapatunknak, és sokat hozzátesz majd az együtteshez, mind a pályán, mind az öltözőben, mind pedig azon kívül. Már nagyon várjuk a következő idényt.”