A Blackpool csütörtök délután jelentette be, hogy megválik Ian Evatt vezetőedzőtől. A döntés időzítése különösen nagy visszhangot váltott ki, hiszen a klub kevesebb mint hét órával korábban még születésnapi üzenettel köszöntötte a szakembert.

A történet így gyorsan bejárta a futballvilágot: Evatt számára ugyanaz a nap, amely egy személyes ünnepnek indult, végül az állása megszűnését hozta el...

Ha az időzítés nem is a legjobb, a döntés mögött komoly szakmai okok álltak. A Blackpool az utóbbi hetekben rendkívül gyenge formát mutatott, az előző tíz bajnoki mérkőzéséből hatot elveszített. A sorozatos vereségek következtében a csapat közel került a League One kiesőzónájához.

A klub vezetősége láthatóan nem akarta tovább halogatni a váltást, különösen a sűrű téli időszak előtt.