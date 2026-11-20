A brit-spanyol kettős már az alapversenyben is a legjobb teljesítményt produkálta 567 körös eredménnyel, egy körrel megelőzve Sike Renáta és Tátrai Miklós duóját.

A négyes fináléban aztán 473.7 kört értek el Evansék, mögöttük a Sike, Tátrai egység 468.4 körrel szerezte meg az ezüstérmet. A harmadik helyen Szekeres Zsófia és Polgár János zárt 410.1 körrel.

A hagyományos nemzetközi viadal második napján még a puskások vegyescsapat-versenyére kerül sor.