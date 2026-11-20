Sportlövészet: Sike Renáta és Tátrai Miklós ezüstérmes a pisztolyosok vegyes csapat számában a Hungarian Openen
A brit Lucy Evans és a spanyol Pablo Carrera párosa nyerte meg a pisztolyosok vegyes csapat számát pénteken a Fehér úti Nemzeti Lőtéren zajló XXII. Hungarian Open elnevezésű nemzetközi légfegyveres versenyen. Sike Renáta és Tátrai Miklós kettőse a második helyen végzett.
A brit-spanyol kettős már az alapversenyben is a legjobb teljesítményt produkálta 567 körös eredménnyel, egy körrel megelőzve Sike Renáta és Tátrai Miklós duóját.
A négyes fináléban aztán 473.7 kört értek el Evansék, mögöttük a Sike, Tátrai egység 468.4 körrel szerezte meg az ezüstérmet. A harmadik helyen Szekeres Zsófia és Polgár János zárt 410.1 körrel.
A hagyományos nemzetközi viadal második napján még a puskások vegyescsapat-versenyére kerül sor.
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