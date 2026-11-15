Kylian Mbappé vasárnapi visszatérésében bíznak a franciák

GY. B.GY. B.
2026.11.15. 11:15
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Kylian Mbappé már együtt edz a társaival, és jó az esély rá, hogy vasárnap játszik (FOTÓ: AFP)
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Nemzetek Ligája Kylian Mbappé Franciaország Olaszország Belgium
A Nemzetek Ligájában az A-liga 1. csoportjában a kvartett nagyágyúi annyira összetömörültek az élen, hogy bármelyikből lehet csoportelső, és bármelyikük hoppon maradhat – a franciák Kylian Mbappé, a belgák Romelu Lukaku góljaira építenének.

A KÖRBEVERÉSEK MIATT kifejezetten izgalmasnak ígérkezik az A-liga 1-es csoportjának végjátéka vasárnap, az olasz, francia, belga hármasból ugyanis bármelyik kettő továbbjuthat a negyeddöntőbe, és bármelyikük járhat szerencsétlenül, azaz vívhat rájátszásos párharcot a bennmaradásért. Szegény törökök öt forduló alatt egyetlen pontot sem szereztek, és az utolsó helyen végeznek.

De nézzük a matematikát! A záró körben a jelenleg tíz ponttal csoportelső Olaszország a kilencpontos Belgiumhoz megy, míg a szintén tízpontos franciák Törökországot látják vendégül. A lehetséges kimenetelek közül az olaszok öt esetben csoportelsők, két esetben csoportmásodikok lesznek, és csak két verzió esetében csúsznának vissza a harmadik helyre (ha a franciák nem kapnak ki – és Belgium nyer). A franciák két esetben csoportelsők, hat esetben csoportmásodikok, és csak akkor nem jutnának tovább, ha kikapnak a törököktől – és Belgium nyer. A legrosszabb Belgium helyzete, amely két esetben lenne csoportelső, egy verzió szerint második és hat esetben szorulna a harmadik helyre, viszont a könnyebb számítás érdekében: ha nyer, biztosan továbbjut, ha nem nyer, fixen pótselejtezős. 

Mindhárom válogatottnál akadnak kulcskérdések. A franciákat elsősorban Kylian Mbappé helyzete foglalkoztatja, a Real Madrid légiósa combhajlító-sérülés miatt kihagyta a legutóbbi, Olaszország elleni mérkőzést (1–3), de Bordeaux-ban már a csapattal edzett, és minden bizonnyal ott lesz a meccskeretben. A belgák Romelu Lukaku miatt aggódnak leginkább, aki csípősérülés miatt maradt távol a Törökország elleni találkozótól (2–1).

„Már edzésbe állt. Felépült, keményen dolgozott, vasárnap biztosan bevethető lesz – közölte a jó hírt csatárával kapcsolatban Mark van Bommel, szövetségi kapitány a szombati sajtótájékoztatóján. – Fontos, hogy Romelu a csapatban legyen, függetlenül attól, hogy kezd-e vagy sem. Óriási tapasztalatot gyűjtött már nagy meccseken, és most is ilyenre készülünk.”

Amíg a két riválisnál visszatérőkkel számolhatnak, az olaszok elveszítettek egy fontos játékost: az utóbbi időben ragyogó formában játszó, Franciaország ellen gólpasszt adó Nicolo Cambiaghi bokasérülés miatt kikerült a keretből.

NEMZETEK LIGÁJA
6. FORDULÓ
A-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Belgium–Olaszország (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
20.45: Franciaország–Törökország (Tv: Match4)

 

 

 

Nemzetek Ligája Kylian Mbappé Franciaország Olaszország Belgium
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