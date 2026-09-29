„Talán kissé nevetséges voltam, de nem számít” – videón Zidane ösztönös gólöröme

A kamerák többsége természetesen a francia akciót követte – a Rayan Cherki passzával a saját térfeléről meginduló Michael Olise nagy szóló végén lőtt a belga kapuba –, de szerencsénkre akadt olyan operatőr is, akinek Zinédine Zidane figyelése volt a feladata: a franciák szövetségi kapitánya öltönyben is nagyon együtt élt a játékkal, Olisével együtt ösztönösen ő is támadásba lendült az oldalvonalon túl, majd amikor látta, hogy csapata gólt szerzett, örömében hatalmasat rúgott az útjába kerülő tartalék labdába.



„Együtt mozogtam vele, abban a pillanatban mintha én is ott lettem volna mellette. Láttam, hogy jön a csel, éreztem, hogy gólt fog rúgni… Teljesen átéltem a pillanatot – elevenítette fel a történeteket Zizou a TF1 mikrofonja előtt, majd később, a sajtótájékoztatón is beszélnie kellett az esetről: – Valójában még most sem tudom pontosan, mit is csináltam. Az biztos, hogy követtem Michael mozgását, mert éreztem, hogy cselezni fog. Egészen különleges támadást vitt végig. Aztán megláttam azt a labdát, egyszerűen bele kellett rúgnom… Talán kissé nevetséges voltam, de nem számít…”

😂🔥 ZIDANE EN FOLIE SUR LE BUT D’OLISE ! pic.twitter.com/8NDWro7X7h — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 28, 2026

A francia kapitány a 77. percben küldte pályára Cherkit és Olisét, ők pedig elvégezték azt a munkát, amiben reménykedett.



„Őstehetség – méltatta Zidane a meccset eldöntő Olisét. – A szó minden értelmében játékos, szeretem az ilyen futballistákat. Szeret szórakoztatni a játékával, de ennél többről van szó: zsigereiben van a futball, érzi a ritmusát, pontosan tudja, mikor kell előretörni, mikor érdemes lassítani a tempót. Örülök, hogy az edzője lehetek, és közelről láthatom a játékát.”



A meccs egyetlen góljára sokáig, a 88. percig kellett várni, de Zidane úgy véli, megfelelt a játék képének, hogy ők szerezték: „Megdolgoztunk érte, és bár alakulhatott volna másképp, hiszen nekik is volt két-három gólhelyzetük, összességében a játékunkkal igazán kiérdemeltük ezt a picike gólt.”



A franciák megnyerték mindkét eddigi mérkőzésüket az A1-csoportban, pénteken Olaszországot fogadják.