Vanczáktól Beninig: Lionel Messi aranyszínű búcsúmeccse

Így érkezett meg Lionel Messi (Fotó: AFP)

Lélekben minden futballrajongó ott lesz Buenos Airesben szerda hajnalban, amikor magyar idő szerint hajnali egy órakor Lionel Messi visszavonul a válogatottól. Nem egyszerű felkészülési mérkőzésről van szó, sporttörténelmi jelentőségű találkozót rendeznek a River Plate stadionjában, a 85 ezer néző befogadására alkalmas Estadio Monumentalban – a valaha volt egyik legjobb futballista utoljára lép pályára a válogatottban. A nyolcszoros aranylabdás klasszis augusztus 31-én az Instagramon jelentette be, visszavonul a nemzeti csapattól, nem sokkal később pedig kiderült, hogy az október 6-i, Benin elleni felkészülési meccs lesz az utolsó, 208. fellépése. Két óra alatt elkapkodták a jegyeket, amelyeknek 59 és 317 dollár, vagyis körülbelül húsz- és százezer forint között mozgott az ára (gyaníthatóan sok szurkoló most ennek a többszörösét adná, hogy ott lehessen az összecsapáson, amit a Sport1-en itthon is követhetnek a drukkerek).



„Ha lehetne, ötször is megtöltenék a szurkolók a Monumentalt – idézte a TyC Sports Lionel Scaloni szövetségi kapitányt. – Hatalmas az érdeklődés, engem is rengetegen keresnek, tudok-e jegyet szerezni. Ez mindent elmond arról, hogy mi következik. Felejthetetlen nap lesz, nagyon örülök, hogy a részese lehetek. Lionel Messi nélkül is lesz argentin válogatott, de nyilvánvaló, hogy már sosem lesz olyan, mint korábban.”



Nemcsak a szurkolók, a társak is készülnek a nagy napra. Az Olé információja, hogy a játékosok és a szakmai stáb tagjai által aláírt mezt (is) ajándékoznak Lionel Messinek. A világbajnok csatár egyedi, erre a találkozóra készített felsőben lép pályára: a neve és a mezszáma is aranyozott lesz, és az argentin zászlóban szereplő napmotívum is feltűnik a dresszen.



A válogatottól búcsúzó klasszis pénteken érkezett meg Argentínába, mégpedig szülővárosába, Rosarióba a felesége, Antonela Roccuzzo, a három gyermeke, valamint édesanyja társaságában. Szombaton megosztott egy képet a közösségi oldalán arról, amint a mate tea mellett a tabletjén nézi az általa nemrég megvásárolt, spanyol másodosztályban szereplő CD Eldense mérkőzését. Vasárnap utazott át Buenos Airesbe, pontosabban Ezeizába, ahol edzett a csapattal, majd este kiváló hangulatú argentin grillezésen, a helyiek által asadónak hívott eseményen vett részt a keret többi tagjával. Természetesen a nosztalgiázásé volt a főszerep, sok részlet azonban sajnos nem szivárgott ki a programról, csupán Emiliano Martínez kapus osztott meg egy rövid videót az épp készülő finomságokról.

Paulo Dybala és Ángel Di María sem lesz ott a gálakezdőben Paulo Dybala nem fog pályára lépni (Fotó: AFP) Az argentin lapok szerint az utóbbi évek sikercsapatát idéző gálakezdővel áll fel az argentin válogatott. Az Infobae úgy tudja, az Emiliano Martínez – Giay, C. Romero, Otamendi, Tagliafico – De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister – Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez felállásban kezdenek az argentinok, vagyis a válogatottól már visszavonult Otamendi is pályára lép. Így is lesznek fontos hiányzók: a vb-döntő után eltiltott Leandro Paredes ott van ugyan a keretben, a szintén eltiltott Nahuel Molinát és a válogatottban az utóbbi években mellőzött Paulo Dybalát viszont nem engedte el az AS Roma. Ángel Di María csak a lelátóról figyeli a mérkőzést, mivel nem sokkal előtte a Rosario Central színeiben lép pályára.

Nem csak a pályán látható Messi (Fotó: AFP)

„A Király itthon van” – írta az argentin szövetség (AFA) hivatalos Instagram-oldala, amely néhány képet is megosztott a laza utcai viseletben megérkező Lionel Messiről, aki természetesen Claudio Tapiával, a szövetség elnökével is találkozott. Néhány napja az is kiderült, hogy a klasszist díszdoktorrá avatja a Buenos Aires-i Egyetem, a ceremóniára pedig a búcsúmérkőzés előtt kerül sor. Noha Lionel Messi a tanulmányait már 13 évesen befejezte, a nagy múltú, 1821-ben alapított intézmény azzal indokolta a kitüntetés odaítélését, hogy kivételes pályafutása a kiválóság, a kitartás, az alázat és az etikus magatartás, valamint az argentin nemzeti színek iránti elkötelezettség példája. Tény, a pályafutása valóban kivételes. S hogy elvarrjuk a magyar szálat, Budapesten kezdődött, hogy Buenos Airesben érjen véget – 21 éve, 2005 augusztusában a Puskás Ferenc Stadionban mutatkozott be a válogatottban, ám a támadó arra a találkozóra aligha emlékszik szívesen. A 64. percben állt be Lisandro López helyére, de egy percet sem maradhatott a pályán, mivel odacsapott az őt ráncigáló Vanczák Vilmosnak, a kissé túl szigorú német Markus Merk játékvezető pedig kiállította őt.



„Borzalmas volt, rengeteget sírtam utána az öltözőben – mondta Lionel Messi 2019-ben az As-nak. – Nem tudtam, ezek után mi történik majd. A nagy játékosok öleltek, vigasztaltak, és azt mondták, nyugodjak meg, nem történt semmi. Szerencsére ez már a múlt.”

Lionel Messi fantasztikus pályafutást zár le a válogatottnál – csókot adhatott a vb-trófeára is (Fotó: AFP)

A folytatás sokkal jobban alakult: 2022-ben világbajnok lett, 2021-ben és 2024-ben Copa Américát nyert Argentínával, 207 mérkőzésen 125 gólt szerzett a válogatottban. Eddig, mert szinte elképzelhetetlen, hogy Benin ellen ne legyen eredményes. Persze, mint mondják, a búcsúmérkőzésen már nem a gólok száma a fontos, a világsztár bizonyított már elégszer.

A 10-es dressz bűvöletében van egész Argentína, sőt a világ tekintélyes része is (Fotó: AFP)

„Mindent megteszünk, hogy élvezze ezt a napot – idézte a TyC Sports Emiliano Martínez kapust. – Elhalmozzuk őt csókokkal és szeretettel, a lényeg, hogy boldog legyen. Pályafutásom egyik legnagyobb megtiszteltetése, hogy segíthettem neki elérni azt, amire olyannyira vágyott, a világbajnoki győzelmet. Ő a futballtörténelem legjobbja. A búcsúmérkőzésén azt szeretném látni, hogy végig mosolyog, és jól érzi magát.”