Csütörtökön még kérdéses volt Carlos Alcaraz játéka, ugyanis gondjai akadtak a bal combjával, ebből pénteken már csak annyi látszott, hogy volt egy bandázs a combján – valamint egy másik kötés a jobb térde alatt. A játékára azonban ez nem volt hatással, mindössze 66 perc alatt legyőzte Flavio Cobollit – a második játszma csupán 24 percig tartott –, így a hétszeres Grand Slam-győztes spanyol a harmadik egymás elleni meccsüket is megnyerte.

Az idei Roland Garros-döntős olasz játékos így győzelem nélkül búcsúzik a tornától, Alcaraz viszont készülhet a Ben Shelton elleni elődöntőre, melyet szombaton 14 órakor rendeznek. A kvartett másik továbbjutójának kiléte péntek este derül ki, a Danyiil Medvegyev–Frances Tiafoe meccs győztese ott lesz a négy között, és majd a John McEnroe-csoportban győztes német Alexander Zverevvel csap össze.

Az ATP-vb összdíjazása 15.75 millió dollár, ha valaki veretlenül nyeri meg, akkor 5.17 milliót kasszíroz, míg ha vesztett csoportmeccsel arat végső diadalt, akkor 2.4 milliót kap.

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO (15.75 millió dollár, kemény)

EGYES, IVAN LENDL-CSOPORT, 3. FORDULÓ

Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Flavio Cobolli (olasz, 5.) 6:4, 6:1

20.30: Danyiil Medvegyev (orosz, 4.)–Frances Tiafoe (amerikai, 7.) (Tv: Match4)

Az állás: 1. Alcaraz 3 pont (3 mérkőzés), 2. Tiafoe 1 (2, 2–2, 17:18), 3. Medvegyev 1 (2, 2–2, 19:21), 4. Cobolli 0 (3)