Nemzeti Sportrádió

„Senki sem kérte tőlünk, hogy gólokat ajándékozzunk neki” – a benini kapus Messi búcsúmeccse előtt

2026.10.06. 10:52
null
Marcel Dandjinou (Fotó: AFP)
Címkék
Marcel Dandjinou Lionel Messi Benin Argentína
Magyar idő szerint szerda hajnali egy órakor kezdődik Lionel Messi válogatottbeli búcsúmérkőzése, amelyen a nyolcszoros aranylabdás klasszis 208. alkalommal, utoljára húzza fel a címeres szerelést. Az ellenfél Benin, amelynek kapusa, Marcel Dandjinou a Marcának adott nyilatkozatában elmondta, nem enged be gólokat akkor sem, ha Messiről van szó.

Marcel Dandjinou, a benini válogatott kapusa a madridi Marcának nyilatkozott, s elmondta, nagyon várja már az argentinok elleni mérkőzést, de eszében sincs megkönnyíteni Lionel Messi dolgát. A spanyol lap megkérdezte tőle, mit csinálna, ha Argentína az utolsó percben tizenegyest kapna, és a nyolcszoros aranylabdás klasszis állna oda a büntetőhöz úgy, hogy addig nem szerzett gólt:

„Nem engedném be a tizenegyest, kapus vagyok, mindent megtennék, hogy kivédjem – mondta a dél-afrikai Kruger United játékosa. – Azért leszünk ott, hogy Lionel Messit ünnepeljük, de senki sem kérte tőlünk, hogy gólokat ajándékozzunk neki. Ahogy ismerem őt, erre nincs is szüksége. Ha Messi gólt akar szerezni, akkor mindent megtesz azért, hogy ez megtörténjen. Ő a futball egyik királya, legenda. Sosem gondoltam volna, hogy egyszer vele együtt léphetek pályára. Számunkra sem lesz átlagos mérkőzés, de nekünk azt is szem előtt kell tartani, hogy Benint képviseljük. Nem turistaként érkeztünk Argentínába.”

S ha már a turizmus... A kapus cáfolta azokat a híreket, miszerint a válogatottat rossz körülmények között szállásolták el, olyan hotelben, ahol az egyik emeleten nincs meleg víz, nem működik a szauna, és az edzési lehetőségek is korlátozottak. Állítása szerint kifogástalan körülmények között készülhettek a mérkőzésre. 

Minden más foci
1 órája

Vanczáktól Beninig: Lionel Messi aranyszínű búcsúmeccse

Minden argentin futballrajongó ott szeretne lenni a nyolcszoros aranylabdás búcsúmérkőzésén, amelyen 208. alkalommal, utoljára húzza fel a címeres szerelést, amelyet aranyszámok és aranybetűk díszítenek majd.

 

 

Marcel Dandjinou Lionel Messi Benin Argentína
Legfrissebb hírek

Vanczáktól Beninig: Lionel Messi aranyszínű búcsúmeccse

Minden más foci
1 órája

Felkészülés: Argentína hetet vágott a meccsre éppen csak odaérő Burkina Fasónak

Minden más foci
2026.10.04. 10:14

Argentína: Messi díszdoktor lesz

Minden más foci
2026.10.01. 11:02

Kezdődik a Messi utáni korszak – 4–0-ra győztek az argentinok

Minden más foci
2026.10.01. 08:41

A Roma nem engedi el Messi búcsúmérkőzésére Dybalát és Molinát

Olasz labdarúgás
2026.09.30. 14:11

Videó: különleges mezben lép pályára válogatottbeli búcsúmeccsén Lionel Messi

Minden más foci
2026.09.22. 14:27

Lionel Messi hazai barátságos mérkőzésen köszön el az argentin közönségtől

Minden más foci
2026.09.16. 08:36

Messi tiszteletére a 10. percben leállnak a futballmeccsek Argentínában

Minden más foci
2026.09.03. 09:19