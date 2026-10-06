„Senki sem kérte tőlünk, hogy gólokat ajándékozzunk neki” – a benini kapus Messi búcsúmeccse előtt

Marcel Dandjinou, a benini válogatott kapusa a madridi Marcának nyilatkozott, s elmondta, nagyon várja már az argentinok elleni mérkőzést, de eszében sincs megkönnyíteni Lionel Messi dolgát. A spanyol lap megkérdezte tőle, mit csinálna, ha Argentína az utolsó percben tizenegyest kapna, és a nyolcszoros aranylabdás klasszis állna oda a büntetőhöz úgy, hogy addig nem szerzett gólt:

„Nem engedném be a tizenegyest, kapus vagyok, mindent megtennék, hogy kivédjem – mondta a dél-afrikai Kruger United játékosa. – Azért leszünk ott, hogy Lionel Messit ünnepeljük, de senki sem kérte tőlünk, hogy gólokat ajándékozzunk neki. Ahogy ismerem őt, erre nincs is szüksége. Ha Messi gólt akar szerezni, akkor mindent megtesz azért, hogy ez megtörténjen. Ő a futball egyik királya, legenda. Sosem gondoltam volna, hogy egyszer vele együtt léphetek pályára. Számunkra sem lesz átlagos mérkőzés, de nekünk azt is szem előtt kell tartani, hogy Benint képviseljük. Nem turistaként érkeztünk Argentínába.”

S ha már a turizmus... A kapus cáfolta azokat a híreket, miszerint a válogatottat rossz körülmények között szállásolták el, olyan hotelben, ahol az egyik emeleten nincs meleg víz, nem működik a szauna, és az edzési lehetőségek is korlátozottak. Állítása szerint kifogástalan körülmények között készülhettek a mérkőzésre.