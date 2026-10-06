Nemzeti Sportrádió

Vajon kivel cserél mezt Messi az utolsó válogatott meccsén? „Csak ezt figyelem majd!”

K. Zs.K. Zs.
2026.10.06. 14:41
Az egyik utolsó: ezt viselte Lionel Messi a Zöld-foki-szigetek elleni vb-meccsen (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi mez Argentína
Lionel Messi szerda hajnali válogatottbeli búcsúja az egész futballvilágot lázban tartja. Mint ismert, a világklasszis különleges mezben lép pályára a Buenos Aires-i Argentína–Benin mérkőzésen, és a gyűjtők árgus szemmel figyelik majd: kivel cserél dresszt a legenda?

Doug Bierton, a legutóbbi ismert adat (2023) szerint 24.47 millió fontos éves forgalmat bonyolító mezforgalmazó cég, a Classic Football Shirts egyik alapítója szerint természetesen hatalmas lesz a versengés a különleges darabért.

„Egy valódi, ténylegesen Messi által viselt mezt megkaparintani eleve igen kemény feladat, hiszen mindenki tisztában van az értékével. Ráadásul ez az első alkalom, hogy egy legendás labdarúgó egyedi tervezésű mezben köszön el, szóval valószínűleg mindenki, aki a pályán lesz, vele akar majd cserélni” – idézi a BBC Biertont, aki több ezer darabos saját gyűjteményt halmozott fel klasszikus dresszekből.

Bierton szerint a szerda hajnalban elhíresülő Messi-mez értékét tekintve egyenértékű azzal a dresszel, amelyikben Diego Maradona – Isten kezét „kölcsönvéve” – az angolok kapujába ütötte a labdát az 1986-os vb-n (egy 2022-es árverésen 7.1 millió fontot adtak érte), és azzal is, amelyikben Zinédine Zidane mellbe fejelte Marco Materazzit a 2006-os vb-döntőben, karrierje utolsó hivatalos mérkőzésén.

„Biztos vagyok benne, hogy nemcsak a benini játékosok utaznak majd a mezre, hanem Messi csapattársai is, például jó barátja, Rodrigo De Paul – jósolja Bierton. – Vajon megkapja búcsúajándékként? De ne hagyjuk ki a számításból a szertárost sem, ki tudja… Mindenesetre én azért nézem majd a meccset, csak azt figyelem, hogy kié lesz a mez!”

Mint beszámoltunk róla, a világbajnok csatár egyedi, erre az alkalomra készített felsőben lép pályára 208. válogatott mérkőzésén: a neve, a mezszáma aranyozott lesz, és az argentin zászlóban szereplő napmotívum is feltűnik a dresszen.

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Vanczáktól Beninig: Lionel Messi aranyszínű búcsúmeccse

Minden argentin futballrajongó ott szeretne lenni a nyolcszoros aranylabdás búcsúmérkőzésén, amelyen 208. alkalommal, utoljára húzza fel a címeres szerelést, amelyet aranyszámok és aranybetűk díszítenek majd.

 

 

Lionel Messi mez Argentína
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