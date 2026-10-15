Nemzeti Sportrádió

Szabálymódosítás jöhet a FIFA-nál a Balogun-ügy miatt

2026.10.15. 11:39
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Folarin Balogun ügye nagy port kavart a nyári világbajnokságon (Fotó: Getty Images)
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FIFA foci vb 2026 szabálymódosítás Folarin Balogun
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) módosítani kívánja fegyelmi szabályzatát, hogy elkerülje az amerikai Folarin Balogun körüli, a nyári világbajnokságon történt vitás eset megismétlődését.

Folarin Balogun a Bosznia-Hercegovina ellen 2–0-ra megnyert mérkőzésen piros lapot kapott, ami a szabály szerint automatikus eltiltást vont volna maga után a Belgium elleni nyolcaddöntőre. A FIFA azonban váratlanul feloldotta az eltiltást, miután Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett Gianni Infantino FIFA-elnökkel.

A nemzetközi szövetség állítása szerint a döntést a hivatalosan független fegyelmi bizottság hozta meg, az nem Trump közbenjárására történt, és Infantino is tagadta, hogy köze lenne a felmentő ítélethez. A házigazda amerikai csapat – Balogun szereplése ellenére – 4–1-es vereséget szenvedett a belgáktól, és kiesett.
 

Foci vb 2026
2026.07.18. 14:38

Trump ismét védelmébe vette a FIFA-t a Balogun-ügy miatt

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke egy fogadáson újfent üdvözölte a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) döntését, amellyel felfüggesztette Folarin Balogunnak a Bosznia-Hercegovina elleni egyenes kieséses világbajnoki mérkőzésen történt kiállítása miatti eltiltását.


Az eset világszerte nagy visszhangot vált ki. Az európai szövetség például érthetetlennek nevezte az eltiltás eltörlését, és úgy jellemezte az esetet, mint egy „vörös vonal átlépését”. A jelentés szerint a FIFA a jövőben változtatni kíván az automatikus eltiltások kezelésének módján, és a tanács már a következő – vb utáni első – ülésén dönthet róla.

A cél, hogy az automatikus, egy mérkőzésre szóló eltiltásokat a jövőben ne lehessen felfüggeszteni vagy hatályon kívül helyezni. Ezzel a lépéssel a játékosok szerepeltethetőségének kiszámíthatóságát kívánják javítani, valamint a versenyek tisztaságát, integritását óvni.

FIFA foci vb 2026 szabálymódosítás Folarin Balogun
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