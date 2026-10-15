Szabálymódosítás jöhet a FIFA-nál a Balogun-ügy miatt



Az eset világszerte nagy visszhangot vált ki. Az európai szövetség például érthetetlennek nevezte az eltiltás eltörlését, és úgy jellemezte az esetet, mint egy „vörös vonal átlépését”. A jelentés szerint a FIFA a jövőben változtatni kíván az automatikus eltiltások kezelésének módján, és a tanács már a következő – vb utáni első – ülésén dönthet róla.



A cél, hogy az automatikus, egy mérkőzésre szóló eltiltásokat a jövőben ne lehessen felfüggeszteni vagy hatályon kívül helyezni. Ezzel a lépéssel a játékosok szerepeltethetőségének kiszámíthatóságát kívánják javítani, valamint a versenyek tisztaságát, integritását óvni.