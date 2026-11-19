MÁRCIUS 18-ÁN Rabatban megválasztják a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnökét, ugyanis Gianni Infantino mandátuma lejár. A jelöltállítási procedúra határideje november 18. volt, a svájci sportvezető kihívói Tasima Kozo, a japán szövetség tiszteletbeli elnöke és a francia testület első embere, Philippe Diallo.

A Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) sportággal foglalkozó prominensei több kérdésre is válaszoltak annak kapcsán, kit választanak meg. Ha a válaszokat summázom, a kiváló interjúból kiderül, a japán jelölt súlytalan, Diallónak viszont van esélye legyőzni Infantinót, ha… Ha az ellenzék összefogna. Mert hiába erős az európai szövetség (UEFA), amely a francia jelölt mellett van, Infantino számos afrikai, ázsiai, karibi, mi több, dél-amerikai ország támogatását élvezi a megnövekedett pénzügyi támogatások következtében. És erre a fajta támogatásra még nem is lehet azt mondani, hogy kilóra megvették őket, mert a szándék valóban tiszta volt: profitáljon belőle az adott ország labdarúgása. S ugyan francia lévén Diallo mozgósíthatja afrikai kapcsolatait, azzal szemben nagyon nehéz harcolni, hogy a FIFA elnökének kezdeményezésére a fekete kontinensről a vb-re öt helyett tíz válogatott juthat ki. A létszámbővítésbe még a sportág nemzetközi jellegének kidomborítása is belemagyarázható. Mondjanak akármit, ez perdöntő érv a svájci mellett. Tetszik, nem tetszik, a globalizált világ képére formálta a futballt.

Akkor mi szól ellene? Finoman fogalmazva a vezetési stílusa nem éppen demokratikus, 2016-os hivatalba lépése óta nem egy döntési jogkört vont elnöki hatáskörbe. Ez azt is magával hozta, hogy a saját fizetése a négyszeresére (!) emelkedett. Infantino is beleesni látszik a nagy hatalommal bíró vezetők hibájába, nevezetesen elhiszi magáról, csak ő képes (jól) irányítani a sportág nagy közösségét. Szándékosan írtam ennyire fennkölten, mert amit tervezett, az ellenben penetráns: a FIFA versenysorozatainak lebonyolítására olyan leányvállalatot hozott volna létre, amelyben magánbefektetők részesedést szerezhetnek. Jackpot Gianni – igen, így, mert ezért az elképzeléséért ezt a nevet akasztották rá – 40 millió dollárt (nagyjából 12.7 milliárd forint) ajánlott fel a FIFA 211 tagszövetségének, ha támogatják a magánbefektetési javaslatot. Erre már nemet mondott a világ.

Arra azonban már nem vennék mérget, hogy Rabatban is nemet mondanak rá. Hiába jogos a kritika a nagyobb futballkultúrával bíró országok részéről, egy választás már csak olyan, hogy minden szavazat számít…

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