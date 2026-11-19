Az UEFA csütörtökön Mattias Grafström FIFA-főtitkárnak címzett levelében kifogásolta, hogy semmilyen választ nem kapott a kérdéseire, és nem biztosítottak számára hozzáférést a korábban kért dokumentumokhoz sem. A levél emlékeztetett, az illetékesek már októberben számos kérdést és információkérést nyújtottak be, miután Gianni Infantino felkérte a FIFA Tanács tagjait, hogy írásban tegyék fel kérdéseiket. A Tanács európai tagjai november 2-i határidővel írásos választ kértek például Infantino szerepére a FIFA Forward Enterprise (FFE) projektben, amely egy a sportvezető számára folyósított, a pénzügyi beszámolóban nem szereplő kiegészítő kifizetést takart, de katari és egyesült államokbeli szállásköltségeire, a Trump Towerben bérelt ingatlan költségeire, valamint a választási bizottság elnökének pártatlanságára is érkezett kérdés.

A hétfőn keltezett újabb levélben a tagok aggodalmuknak adtak hangot a FIFA főtitkárától november 2-án érkezett válasz miatt. Ebben Mattias Grafström kulcsfontosságú dokumentumok felülvizsgálatáról tesz említést anélkül, hogy pontosítaná, ezek a meghiúsult FFE-javaslathoz kapcsolódnak-e, továbbá kijelentette, hogy a dokumentumok csak szigorú ellenőrzési protokollok mellett lennének megtekinthetők. Az aláírók szerint „fontos lenne magyarázatot kapni, hogy a FIFA miért tartja szükségesnek az ilyen korlátozások bevezetését”. Hozzátették, hogy nem egyértelmű, miért korlátozzák ilyen módon a jogaikat.

A panaszlevelet Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke, egyben a FIFA alelnöke írta alá a FIFA Tanács további európai tagjaival, vagyis Csányi Sándorral, az angol Debbie Hewitt-tel, a montenegrói Dejan Szavicseviccsel, a ciprusi Jorgosz Kumasszal, a román Razvan Burleanuval, a német Bernd Neuendorffal és a belga Pascale Van Damme-mal együtt.