Nemzeti Sportrádió

Trump ismét védelmébe vette a FIFA-t a Balogun-ügy miatt

V. H. L.V. H. L.
2026.07.18. 14:38
Címkék
FIFA foci vb 2026 Donald Trump
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke egy fogadáson újfent üdvözölte a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) döntését, amellyel felfüggesztette Folarin Balogunnak a Bosznia-Hercegovina elleni egyenes kieséses világbajnoki mérkőzésen történt kiállítása miatti eltiltását.

Az eseményen Trump arról is beszélt, hogy amikor az amerikai csatárért lobbizott a FIFA elnökénél, Gianni Infantinónál, nem szívességet kért, hanem panaszt tett, s nem volt biztos benne, hogy a döntés a Team USA-nek kedvez majd.

Foci vb 2026
2 órája

Vb 2026: Donald Trump kiállt a FIFA Balogunnal kapcsolatos döntése mellett

Az Egyesült Államok elnöke továbbra is úgy véli, a lehető legjobb döntést hozta meg a FIFA, amikor visszavonta Folarin Balogun piros lap miatti eltiltását.

 

 

FIFA foci vb 2026 Donald Trump
Legfrissebb hírek

Új séróval, argentin szerelésben hódította meg az internetet Lamine Yamal kisöccse – videó

Foci vb 2026
19 perce

Németország a csúcstartó a bronzérmek tekintetében

Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: Donald Trump kiállt a FIFA Balogunnal kapcsolatos döntése mellett

Foci vb 2026
2 órája

Ibrahima Konaté nem számít könnyű meccsre az angolok elleni bronzcsatában

Foci vb 2026
2 órája

Dupla Tízes: filmszerű befejezés – Argentína vagy Spanyolország a világ tetején?

Foci vb 2026
3 órája

Az utolsó harc, avagy csatába indulnak az argentinok és a spanyolok – videó

Foci vb 2026
4 órája

Nem engedték be az Egyesült Államokba, Trumptól vár segítséget a spanyolok korábbi világbajnoka

Foci vb 2026
4 órája

Mesterét kell legyőznie a vb-aranyért Lionel Scaloninak

Foci vb 2026
5 órája