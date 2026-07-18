Trump ismét védelmébe vette a FIFA-t a Balogun-ügy miatt
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke egy fogadáson újfent üdvözölte a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) döntését, amellyel felfüggesztette Folarin Balogunnak a Bosznia-Hercegovina elleni egyenes kieséses világbajnoki mérkőzésen történt kiállítása miatti eltiltását.
Az eseményen Trump arról is beszélt, hogy amikor az amerikai csatárért lobbizott a FIFA elnökénél, Gianni Infantinónál, nem szívességet kért, hanem panaszt tett, s nem volt biztos benne, hogy a döntés a Team USA-nek kedvez majd.
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