Izgalmas lesz a tavasz a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnél (FIFA), márciusban elnökválasztás, a regnáló Gianni Infantino mellett két kihívó versenyez a posztért: a 69 esztendős japán Tasimo Kozo, valamint a Francia Labdarúgó-szövetséget irányító, 63 éves Philippe Diallo. Jelenthetnek-e valódi veszélyt a hivatalban lévő elnökre?

A témában Rudy Nuyenst, az AIPS Europe labdarúgó-munkacsoportjának elnökét, Abdoulaye Thiamot, az AIPS Africa elnökét, Amjad Malikot, az AIPS Asia főtitkárát, valamint az AIPS America képviseletében a brazil Vicente Dattolit, az AIPS korábbi végrehajtó bizottsági tagját kérdeztük.

A FIFA MÉRLEGE – EREDMÉNYEK ÉS MULASZTÁSOK

1. Hogyan értékelik Gianni Infantino 2016 óta tartó elnökségét? Melyek a legfontosabb eredményei és hiányosságai?

Az egyik kihívó Tasima Kozo, a hiteles japán vezető

Rudy Nuyens (Európa): A Taking Football Forward elnevezésű program változást ígért. A tagszövetségi támogatás ötmillióról nyolcmillió dollárra nőtt, de az átláthatóság nem javult, miközben az elnöki fizetés négyszeresére emelkedett. A hatalmi ágak szétválasztása helyett Infantino egyre több hatalmat vont magához, kizárólag saját belátása szerint cselekszik.

Abdoulaye Thiam (Afrika): Afrika legnagyobb eredménye, hogy öt helyett tíz válogatott juthat ki a vb-re, korrigálva a kontinens korábbi alulreprezentáltságát. A Forward-program is segített, de az 54 tagszövetségű Afrika esetében elsősorban a kvótabővítés marad meg Infantino örökségéből.

Amjad Malik (Ázsia): A férfi- és női vb bővítése, a szövetségek támogatása fontos eredmény. Pakisztánban javult a helyzet a FIFA-felfüggesztés után, de a legfőbb hiányosság, hogy a világszervezet nem fordított elegendő figyelmet a dél-ázsiai futball fejlesztésére.

Vicente Dattoli (Amerika): A romantikus megközelítés közel áll a kultúránkhoz, és a futball a népek közötti integráció eszköze. A világbajnokság és a klub-vb bővítése – ha kissé túlzó is – helyes döntés volt, segített megőrizni a nemzetközi futball egységét. De a kereskedelmi szempontok túlsúlya az elnökség egyik súlyos hibája.

ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS HATALOMKONCENTRÁCIÓ

2. Blatter korszakához képest valóban átláthatóbbá, elszámoltathatóbbá és demokratikusabbá vált a FIFA?

R. N.: Egyáltalán nem. Sepp Blatter idején a pénzügyi korrupció volt a fő probléma, most maga a világfutball kerül veszélybe az elnök tevékenysége miatt. A demokráciának alig találni nyomát, a szervezeten belüli kritikusokat pedig félreállítják. Infantino eltávolította Carlos Cordeirót és Kevin Lamourt is, utóbbi korábban megvetésről és megfélemlítésről beszélt.

A. Th.: Nem kívánok egyszerű összehasonlításba bocsátkozni a Blatter- és az Infantino-korszak között. Mindketten megpróbálták saját előnyükre fordítani a kapcsolatukat az afrikai szövetséggel, a CAF-fal. A különbség az, hogy Blatter az Issa Hayatou vezette időszakban nem avatkozott be közvetlenül a CAF választásaiba. Infantinónál viszont az a meghatározó benyomás alakult ki, hogy ő diktálja az események menetét.

A. M.: A FIFA átalakult, ezért nehéz összevetni a 2016-os és 2026-os állapotot. Az elmúlt időkben azért több átláthatósági aggály is felvetődött, amelyek kezeléséért a szervezet többet tehetett volna.

V. D.: Változásra szükség volt. Az átláthatóság még nem megfelelő, de történt előrelépés. A FIFA a saját hatalmas méretéből és összetettségéből fakadó kihívásokkal küzd.

VILÁGBAJNOKSÁGOK – VITATOTT RENDEZÉSI DÖNTÉSEK

3. A 2030-as és a 2034-es világbajnokság rendezési jogának odaítélése kellően átlátható és tisztességes eljárásban történt?

A másik kihívó Philippe Diallo, a francia szövetség elnöke

R. N.: Amíg nincs bizonyíték arra, hogy a tornák rendezési jogát tisztességtelenül ítélték oda, addig erről nem sokat lehet mondani.

A. Th.: A leginkább figyelemre méltó, hogy Szaúd-Arábiának egyetlen ellenfele sem akadt. Ez példa nélküli. Talán valamiféle megállapodás született – az idő majd megmutatja.

A. M.: Továbbra is vannak kétségeim az eljárással kapcsolatban. Meglehetősen gyorsan értékelték, hogy az adott ország valóban alkalmas-e egy ilyen hatalmas sportesemény lebonyolítására. Az is kérdéseket vet fel, hogy egyes esetekben mindössze egyetlen pályázó volt. Ezt nyíltan és alaposan meg kellene vitatni, hogy világos legyen, miként születtek a döntések, és valóban tisztességes volt-e az eljárás.

V. D.: Valójában inkább azt kellene megkérdeznünk: voltak-e más pályázók, akik hajlandóak lettek volna elfogadni a meghatározott feltételeket? Az olimpiai mozgalomnak is el kellett fogadnia, hogy az 1996-os játékokat nem Athén rendezhette meg. A 2034-es világbajnokság pedig az arab világ futball iránti szenvedélyének elismerése lesz. Szerintem ez méltányos döntés.

A FUTBALL ÜZLET VAGY KÖZÖSSÉGI ÉRTÉK?

4. Mit gondolnak a FIFA Forward Enterprise tervéről és a nemzetközi szövetség egyre erőteljesebb kereskedelmi ambícióiról?

R. N.: A FIFA Forward Enterprise tökéletes példája annak, ahogyan Infantino irányítani akarja a világfutballt: a FIFA Tanácsának megkérdezése nélkül, saját érdekeit szem előtt tartva. Hatalma megszilárdítása érdekében késznek mutatkozott arra, hogy eladja a futball lelkét. A bevételek növekedése sok nemzeti szövetségnek előnyös, ugyanakkor ezek képezik Infantino hatalmának alapját is. Nem véletlen, hogy egyik beceneve a Jackpot Gianni.

A. Th.: A FIFA Forward Enterprise távol állt attól, hogy legitim kereskedelmi kezdeményezésnek lehessen nevezni. Ha valóban az lett volna, nem vált ki ekkora felháborodást, és nem vonják vissza. A futball az emberek sportja, a mohóság a vesztét okozhatja.

A. M.: A terv növelhette volna a bevételeket, de irányítási aggályokat vetett fel. Az ilyen döntéseket nyíltan kell megvitatni és biztosítani, hogy a haszon a fejlődő országok futballjához is eljusson.

V. D.: Tisztán üzleti szempontból érdekes kezdeményezés lehetne a FIFA Forward Enterprise, de a sportág érdekében egyáltalán nem szeretném, ha megvalósulna.

KONTINENTÁLIS ERŐVISZONYOK – KI IRÁNYÍTJA A VILÁGFUTBALLT?

5. Hogyan jellemezhető a FIFA és a kontinentális konföderációk kapcsolata? Milyen szerepet játszanak a pénzügyi támogatások és a politikai szövetségek?

R. N.: A megnövekedett pénzügyi támogatások révén Infantino maga mögött tudhatja számos afrikai, ázsiai, dél-amerikai és karibi ország támogatását, miközben az UEFA-val és több európai tagszövetséggel elmérgesedett a viszonya. Az UEFA és a legtöbb európai szövetség pénzügyileg elég független ahhoz, hogy szembeszálljon vele.

A. Th.: Az UEFA és a FIFA között kíméletlen hatalmi harc zajlik. A CAF-on belül ugyanakkor eltűntek az Issa Hayatou korszakára jellemző belső hatalmi küzdelmek, jóllehet 2017 óta Afrika elveszítette az irányítást saját labdarúgása felett. Ma már sok megfigyelő úgy véli, valójában a FIFA irányítja a CAF-ot.

A. M.: A FIFA és a konföderációk kapcsolata jónak tűnik. A támogatások és Infantino személyes jelenléte erősítette a viszonyt, de az ázsiai tagszövetségek saját prioritásaik szerint szavazhatnak.

V. D.: Európa az általa képviselt országok számából és gazdasági erejéből adódóan mindig igyekszik érvényesíteni saját elképzeléseit. Dél-Amerika sporteredményekben rendkívül erős, de gazdaságilag instabil, tulajdonképpen a túlélésért küzd. Az amerikai kontinens lehet Infantino újraválasztásában a mérleg nyelve.

VÁLASZTÁS – VAN-E ESÉLY A VÁLTOZÁSRA?

6. Gianni Infantino mellett Tasima Kozo és Philippe Diallo pályázik az elnöki posztra. Van esélyük?

R. N.: Tasima hiteles volt vezetőként Japánban, de nem elég erős kihívó Infantino birodalmával szemben. Philippe Diallo tekintélyt szerzett a francia futballban, ám az UEFA és a FIFA közötti feszültségek miatt nem hiszem, hogy elegendő támogatást szerezhet más kontinenseken. Infantinót csak az igazságszolgáltatás állíthatja meg: az UEFA svájci jogi eljárása és az Egyesült Államokban indított bírósági fellépések hozhatnak változást.

A. Th.: Tasimát – akit az ázsiai konföderáció sem támogat – nem tekintik potens kihívónak. Philippe Diallo, az UEFA által támogatott francia jelölt azonban nagy ellenfele lehet Infantinónak. Afrikában is szerezhet szavazatokat, különösen, ha Franciaország mozgósítja diplomáciai kapcsolatait. Az UEFA Infantino lemondását is megpróbálhatja elérni.

A. M.: Infantino továbbra is egyértelmű esélyes, Diallo jelentheti számára a kihívást. Tasima jól ismeri a FIFA-t, de érdekes, hogy Ázsiából még az AFC elnöke is inkább Infantinót támogatja.

V. D.: A megosztott ellenzék mindig a hivatalban lévő elnöknek kedvez. Az amerikai kontinensen pedig Infantinónak jóval nagyobb a befolyása, mint bármelyik kihívójának.

ÍGY BŐVÜLTEK A VILÁGBAJNOKSÁG KVÓTÁI INFANTINO ELNÖKSÉGE ALATT

A FIFA elnökének 2016-os megválasztása után a világbajnokság mezőnye 32-ről 48 csapatosra bővült. A változás a 2026-os tornán lépett életbe, és valamennyi kontinentális szövetség számára több kijutási lehetőséget biztosít.

Kontinentális szövetség 1998–2022 (32 csapat) 2026-tól (48 csapat) Európa (UEFA) 13 16 (+3) Afrika (CAF) 5 9 (+4) Ázsia (AFC) 4 közvetlen + 1 pótselejtező 8 (+4) Dél-Amerika (CONMEBOL) 4 közvetlen + 1 pótselejtező 6 (+2) Észak- és Közép-Amerika (CONCACAF) 3 közvetlen + 1 pótselejtező 6 (+3) Óceánia (OFC) 1 pótselejtező 1 (+1)

Az 1998 és 2022 közötti rendszerben a rendező ország külön, a kontinentális kvótán felül kapott helyet. A 2026-os tornán a házigazdák automatikus részvétele már a saját kontinensük kvótájába számít bele.

A 48 csapatos rendszerben 46 válogatott jut ki közvetlenül, a fennmaradó két helyről hatcsapatos interkontinentális pótselejtező dönt. Ebben az UEFA kivételével valamennyi konföderáció képviselteti magát, a rendező kontinens pedig további egy csapatot indíthat.

A bővítés mérlege: a világbajnokság résztvevőinek száma 32-ről 48-ra, a mérkőzéseké 64-ről 104-re emelkedett. A 2030-as, centenáriumi világbajnokság 64 csapatosra bővítése is felmerült, ez azonban egyelőre csak javaslat, amely többek között európai és észak-amerikai ellenállásba ütközött.