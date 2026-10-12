Seedorf mentheti meg a Corinthianst a kieséstől

A Sao Pauló-i klub vasárnap közölte az 50 éves holland szakember szerződtetését, aki 2019 óta először vállalt el tréneri megbízatást. Elődjét, Fernando Dinizt szerdán menesztették, miután együttese sorozatban a hetedik vereségét szenvedte el a bajnokságban. A szintén holland Memphis Depayjal felálló Corinthians jelenleg a 16. helyen – épphogy a kiesőzóna felett – áll a húszcsapatos brazil élvonalban.



A négyszeres Bajnokok Ligája-győztes és 87-szeres válogatott Seedorf edzőként még nem alkotott maradandót: eddigi megbízatásai rendre egy évnél rövidebb ideg tartottak az olasz AC Milannál, a kínai Sencsen FC-nél, a spanyol Deportivo La Corunánál, illetve legutóbb a kameruni válogatottnál.