Nemzeti Sportrádió

Seedorf mentheti meg a Corinthianst a kieséstől

2026.10.12. 08:51
Clarence Seedorf a Corinthians új edzője (Fotó: Getty Images)
Címkék
Brazília Clarence Seedorf Corinthians
Clarence Seedorf lett a kieséstől fenyegetett brazil Corinthians labdarúgócsapatának a vezetőedzője.

A Sao Pauló-i klub vasárnap közölte az 50 éves holland szakember szerződtetését, aki 2019 óta először vállalt el tréneri megbízatást. Elődjét, Fernando Dinizt szerdán menesztették, miután együttese sorozatban a hetedik vereségét szenvedte el a bajnokságban. A szintén holland Memphis Depayjal felálló Corinthians jelenleg a 16. helyen – épphogy a kiesőzóna felett – áll a húszcsapatos brazil élvonalban.

A négyszeres Bajnokok Ligája-győztes és 87-szeres válogatott Seedorf edzőként még nem alkotott maradandót: eddigi megbízatásai rendre egy évnél rövidebb ideg tartottak az olasz AC Milannál, a kínai Sencsen FC-nél, a spanyol Deportivo La Corunánál, illetve legutóbb a kameruni válogatottnál.

 

Brazília Clarence Seedorf Corinthians
Legfrissebb hírek

Barcelonában Raphinháért aggódnak, aki a Real Madrid klasszis kapusát is lenyűgözi

Spanyol labdarúgás
2026.10.02. 11:57

A megsérülő Raphinha visszatért Barcelonába

Spanyol labdarúgás
2026.09.30. 10:55

Két büntető is kellett hozzá, de a brazilok most legyőzték Ausztráliát

Minden más foci
2026.09.29. 14:30

Rayan a 95. percben mentette meg Brazíliát a vereségtől Ausztrália ellen

Minden más foci
2026.09.25. 14:22

Brazíliában korlátozzák a légiósok számát, a fiatalokra is szabályt vezetnek be

Minden más foci
2026.09.23. 12:57

„Fiatalszabály” és kevesebb légiós Brazíliában – döntöttek a klubok

Minden más foci
2026.09.22. 10:01

Rg-vb: dupla brazil siker az együttes kéziszercsapatoknál

Torna
2026.08.16. 17:11

A férfi labdarúgócsapatok egy hónapig nem játszanak Brazíliában a női vb miatt

Minden más foci
2026.08.05. 20:43