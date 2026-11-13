Ancelotti új generációra épít a brazil válogatottnál

2026.11.13. 15:34
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Carlo Ancelotti (Fotó: Getty Images)
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Brazília brazil labdarúgó-válogatott Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti szövetségi kapitány új generációra építené a brazil labdarúgó-válogatottat, ezért a Japán és Szingapúr elleni barátságos mérkőzésekre behívott 26 fős keretének nagy részét fiatal futballisták alkotják.

„A nyári világbajnoksággal lezárult egy korszak egy generáció számára és most egy új generációra építünk, akik már a következő nagy tornákra, a 2028-as Copa Américára és a 2030-as vb-re fókuszálnak” – jelentette ki a szakember Szingapúrban, ahol szombaton játszik csapata a japán együttessel, majd kedden a házigazdákkal.

A megújult brazil keretben a 26 labdarúgó közül 15-en 23 év alattiak.

„Úgy gondolom, hogy óriási potenciál van a fiatal brazil játékosokban. Már egy ideje tudatosan figyeljük a tehetségeket – köztük azokat is, akik már most itt vannak velünk –, és nagyon elégedett vagyok azzal, amit láttam. Olyan fiataljaink vannak, akik tehetségesek és akikben nagy lehetőség van – mondta Ancelotti. – Látható az edzéseken, ahogy dolgoznak, hogy mennyire koncentráltak. Ők valamennyien magabiztosságot adnak nekünk a jövőre nézve.”

A 67 éves szakvezető pénteken azt is elárulta, hogy a csapatkapitányi feladatokkal az FC Barcelona támadóját, a 29 éves Raphinhát bízták meg.

 

Brazília brazil labdarúgó-válogatott Carlo Ancelotti
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