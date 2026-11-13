Ancelotti új generációra épít a brazil válogatottnál

„A nyári világbajnoksággal lezárult egy korszak egy generáció számára és most egy új generációra építünk, akik már a következő nagy tornákra, a 2028-as Copa Américára és a 2030-as vb-re fókuszálnak” – jelentette ki a szakember Szingapúrban, ahol szombaton játszik csapata a japán együttessel, majd kedden a házigazdákkal.

A megújult brazil keretben a 26 labdarúgó közül 15-en 23 év alattiak.

„Úgy gondolom, hogy óriási potenciál van a fiatal brazil játékosokban. Már egy ideje tudatosan figyeljük a tehetségeket – köztük azokat is, akik már most itt vannak velünk –, és nagyon elégedett vagyok azzal, amit láttam. Olyan fiataljaink vannak, akik tehetségesek és akikben nagy lehetőség van – mondta Ancelotti. – Látható az edzéseken, ahogy dolgoznak, hogy mennyire koncentráltak. Ők valamennyien magabiztosságot adnak nekünk a jövőre nézve.”

A 67 éves szakvezető pénteken azt is elárulta, hogy a csapatkapitányi feladatokkal az FC Barcelona támadóját, a 29 éves Raphinhát bízták meg.