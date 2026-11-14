Hiába duplázott Vinícius Júnior, a brazilok kikaptak Japántól

T. Z.T. Z.
2026.11.14. 13:32
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Vinícius Júnior (balra) két gólja a döntetlenhez sem volt elegendő a braziloknak (Fotó: Getty Images)
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Brazília Vinícius Júnior brazil labdarúgó-válogatott Japán felkészülési mérkőzés
A Szingapúrban rendezett felkészülési mérkőzésen az ötszörös világbajnok brazil labdarúgó-válogatott 3–2-es vereséget szenvedett Japántól magyar idő szerint szombat délután.

Nem is olyan régen még a világbajnokságon játszott egymás ellen végletekig kiélezett mérkőzést Brazília és Japán (akkor a brazilok nyertek 2–1-re), most pedig Szingapúrban, felkészülési mérkőzésen csapott össze egymással a két válogatott. Carlo Ancelotti a Pedro Morisco – Gabriel Magalhaes, Jair Cunha, Wesley – Bruno Guimaraes, Andrey Santos, Carlos Augusto, André – Estevao, Vinícius Júnior, Raphinha kezdőcsapatnak szavazott bizalmat a mérkőzésen, amely egyáltalán nem kezdődött jól az ötszörös világbajnok számára, és akkor még nagyon finoman fogalmaztunk.

Húsz perc sem telt el a találkozóból, amikor a japánok máris kétgólos előnyben voltak: a 15. percben Kubo Takefusza talált be a brazil kapuba, négy perccel később pedig Nakamura Keito növelte kétgólosra az ázsiaiak előnyét.

A két korai kapott gól ébresztőleg hatott Brazíliára, amely még a szünet előtt szépített: a 33. percben Vinícius Júnior messziről, kissé jobbról irgalmatlan nagy gólt zúdított a japánok kapujába. Majd a második félidőben az egyenlítő gólt is megszerezték a brazilok, megint Vinícius villant – a Real Madrid támadója a 75. percben befelé cselezett, majd ismét a tizenhatoson kívülről volt eredményes. 

Brazília a folytatásban már a győzelemért játszott, amelytől nem is volt messze: Endrick a 79. percben kapufát lőtt, ám az utolsó szó Japáné volt, a 90+1. percben Szakamoto Tacuhiro egy brazil védelmi hiba után megnyerte csapatának a mérkőzést. Ancelotti hevesen reklamált a gól miatt, amiért piros lapot kapott, és ugyancsak a kiállítás sorsára jutott az addigra már lecserélt Raphinha is. De ez már a lényegen nem változtatott: az olasz szakvezetővel a kispadon Brazília ötödször szenvedett vereséget.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Japán–Brazília 3–2 (Kubo 15., Nakamura 19., Szakamoto 90+1., ill. Vinícius Júnior 33., 75.)

 

Brazília Vinícius Júnior brazil labdarúgó-válogatott Japán felkészülési mérkőzés
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