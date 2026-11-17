A Japántól elszenvedett vereség, valamint az annak nyomán fellángoló vita – különösen a Carlo Ancelotti lemondását követelő legendás Romário indulatos megnyilvánulásai – miatt a keddi mérkőzésnek nagyobb volt a jelentősége, mint amekkorát a párosítás első ránézésre sugall, és játékosai nem hagyták cserben a szövetségi kapitányt.

A szombaton hozzá hasonlóan kiállított Raphinhával együtt ezúttal a lelátóra kényszerülő Ancelotti – a Japán elleni kezdőhöz képest hetet változtatva – Lucas Perri – Vanderson, Jonathan Jesus, Gabriel, Douglas Santos – Bruno Guimaraes, Joao Gomes, Rayan – Estevao, Endrick, Vinícius Júnior összeállításban küldte pályára a selecaót, amely gyorsan nyomatékosította a tudásbeli különbséget a magas jegyárak miatt meglehetősen foghíjas lelátók előtt lejátszott mérkőzésen.

Vinícius Júnior már a 21. percben mesterhármasnál tartott: először egy eredményes letámadás végén talált be közelről, majd Endricktől is, Estevaótól is kapott egy-egy elronthatatlan kiszolgálást. Vini az 59. válogatott mérkőzését játszotta, 19 gólnál tart – és most ért el először mesterhármast a nemzeti csapatban.

Még az első félidőben besurrant a bal alsóba Endrick lövése is, a fordulás után Estevao egy kipattanóból bombázott a hálóba, az egyedül kiugró Rayan a kapust kicselezve rúgta a hatodikat, majd a gólpasszt adó Allan még egy öngólba is belekényszerítette a gyengécske ellenfelet – hétgólos brazil győzelem lett a vége.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Szingapúr–Brazília 0–7 (Vinícius Júnior 9., 15., 21., Endrick 31., Estevao 51., Rayan 65., Suhaimi 74. – öngól)