Nuno Campos jelmondata Bukarestben: Mi aztán senkitől sem félünk!

– A válogatott szünetet követően a tabella első helyéről veselkedtek neki a román bajnokság folytatásának: minden kerek Bukarestben?

– Nagyszerűen érzem magam a családommal együtt, nagyon szép a román főváros, hasonlít Budapesthez – mondta lapunknak adott exkluzív interjújában az 51 éves portugál tréner, Nuno Campos, aki a nyáron a ZTE FC-től a Dinamo Bucuresti-hez szerződött, s csapatával péntek este 2–0-ra győzött a Sepsi vendégeként az élvonal 11. fordulójában. – A legtöbbet az edzőközpontban tartózkodom, de szabadidőmben sokat sétálunk a belvárosban, eljárunk reggelizni, vacsorázni. Rengeteg a látnivaló, a Herastrau park csodálatos, jó ott sétálni és kiengedni a gőzt. Mindamellett természetesen a csapat szereplése a legfontosabb.



– Érkezését követően gondolta volna, hogy ennyi forduló elteltével elsők lesznek a tabellán?

– A klubnál erre senki sem számított. Némileg átalakult a keret, az elvárások nem voltak jelentősek, de nagyszerűen kezdtük az idényt, egymás után jöttek a győzelmek, megérdemelten vagyunk elsők. Az aranyérem megszerzése azonban továbbra sem téma.



– A Dinamo patinás klub, tizennyolcszor nyerte meg a bajnokságot, de 2007 óta egyszer sem, a szurkolók ki vannak éhezve a sikerre.

– Sokat kell még fejlődnünk ahhoz, hogy aranyesélyesként emlegessenek minket, mindenesetre jó úton járunk, hosszú még az idény. Jó néhány riválisunknál kevesebb pénzből gazdálkodunk, de ettől még mindegyik meccsen győzni akarunk. Senkitől sem félünk – ezt a mentalitást igyekszünk kialakítani. Az eddigi rangadóinkat – Universitatea Craiova, Rapid, Universitatea Cluj, FCSB – egyaránt megnyertük, különösen a bajnok és kupagyőztes Craiova elleni csata volt nehéz, büszke vagyok a srácokra.



– Hogyan faragott ilyen rövid idő alatt ennyire ütőképes gárdát?

– Olyan csapatot kellett kialakítanunk, amely együtt védekezik, támad és közben futballozik is. Már a kezdetektől az volt a legfontosabb, hogy a játékosok nyitottak legyenek az elképzeléseimre, megértsék őket, és higgyenek abban, amit meg akarunk valósítani. Megtették. Rutinos és fiatal labdarúgók egyaránt szerepelnek a keretünkben, jól kiegészítik egymást, mindenki fontos feladatot kap.



– Romániában elismerik a munkáját?

– Igen, rengeteg dicséretet kapunk, a teljesítményünkre tekintettel ez nem is csoda. Előzőleg tizenöt évvel ezelőtt állt a Dinamo a tabella élén ennyi fordulót követően, azóta ez a csapat legjobb szereplése, értékelik a győztes mentalitásunkat.

Nuno Campostól sokat tanulhattak a játékosok Zalaegerszegen is – kupadöntőbe vezette őket (Fotó: Szabó Miklós)

– Zalaegerszegen már láthattuk, milyen felfogású edző. A Dinamónál is a látványos futball kialakítására törekszik?

– Nagyszerű képességűek a játékosaink, ügyesen bánnak a labdával, így lehetőség nyílik szép futballt játszani. Próbáljuk kihasználni a területeket és minél több gólhelyzetet teremteni. Amikor lehetőségünk van rá, közvetlenül az ellenfél kapuja felé indulunk, de ha úgy hozza a helyzet, járatjuk a labdát, hogy megnyissuk a megfelelő passzsávokat. Romániában sokat beszélnek arról, hogy látványosan játszva szép gólokat szerzünk, s valóban volt néhány szenzációs megoldásunk. Jólesnek a dicsérő szavak, valamint az is, hogy a szurkolóink egyre többször skandálják a nevemet.



– Mi a legnagyobb különbség a ZTE és a Dinamo között?

– Zalaegerszegen a legfontosabb az volt, hogy fejlesszük a fiatalokat, akiket a klub később jó pénzért tud értékesíteni. Nagyszerű munkát végeztünk, hiszen a ZTE jelentős bevételre tett szert, ráadásul eredményesek is voltunk: a bajnokságban ötödikek lettünk, a kupában döntőt játszottunk. A Dinamónál kicsit más a helyzet, mert bár itt is igyekszünk fejleszteni a futballistákat, s adott esetben el is adja őket a klub, itt a legfontosabb az eredmény.



– A jelek szerint működik a terv.

– Nagyon is, hiszen sok gólt szerzünk és keveset kapunk. A bajnokságban nekünk van a legmagasabb várhatógól-mutatónk, illetve a várható kapott gólok tekintetében is jól állunk, vagyis nem engedjük az ellenfeleknek, hogy sok helyzetet dolgozzanak ki. Ezek a statisztikák is azt mutatják, remek munkát végzünk, csapatunk pedig bárkit le tud győzni.



– Hiányzik Zalaegerszeg?

– Szeretem a várost, az ottani embereket, a klubot, a szurkolókat és a dolgozókat is. Barátokra tettem szert, sokakkal a mai napig tartom a kapcsolatot, hiányoznak is. Követem a ZTE-t, néhány mérkőzését láttam is, jó érzéssel tölt el, hogy fejlődnek a játékosok. Tudom, sokan távoztak, nagyszerű, ha egy játékos feljebb tud lépni a pályafutásában, ráadásul ilyenkor a klub is profitál az eladásból. Jó szívvel gondolok vissza a zalaegerszegi időszakomra, de fontos lépés volt a Dinamóhoz igazolás a karrierem szempontjából. Itt is szeretek dolgozni.



– A későbbiekben visszatérne Magyarországra?

– Nagyon szerettem ott élni, és sohasem tudni, mit hoz a jövő… A nyáron voltak magyar ajánlataim is – nem szeretném elárulni, honnan –, ez is jelzi, hogy tetszett nekik, amit csináltam. Végül egy másik projektet, a bukarestit választottam, ami nagyon tetszik és élvezem is, de mindenre nyitottnak kell maradnunk, szóval egy napon miért ne térhetnék vissza?