Csercseszov távozott orosz klubjától – hivatalos

Az Ahmat Groznij az orosz bajnokságban 13 fordulót követően az utolsó előtti, 15. helyen áll. A csapat Csercseszov irányítása alatt 13 mérkőzésen két győzelmet és öt döntetlent ért hat vereség mellett.

Hétfőn Csercseszov el is köszönt a játékosaitól, majd kedden a klub bejelentette, hogy közös megegyezéssel szerződést bont a korábban a Ferencvárost is irányító oszét edzővel. Csercseszov kereken ötven meccsen irányította az Ahmat Groznijt, ezeken a meccseken átlagosan 1.08-as pontot szerzett.

Az orosz klub nem sokkal később közölte, hogy Rolan Guszev személyében megvan az együttes új edzője. A legutóbb a Dinamo Moszkvát irányító, játékosként 31-szeres válogatott, orosz gólkirály, és a CSZKA Moszkvával UEFA-kupa-győztes, 49 éves tréner saját stábbal érkezik az Ahmat Groznijhoz. Ez minden bizonnyal azt jelenti, hogy a Csercseszov mellett segédkező Máté Csaba és fia, Máté Roland is távozik a csecsen klubtól.