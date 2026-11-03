Csercseszov távozott orosz klubjától – hivatalos

B. A. P.B. A. P.
2026.11.03. 09:14
null
Sztanyiszlav Csercseszov (Fotó: Török Attila)
Címkék
edzősors Sztanyiszlav Csercseszov orosz labdarúgás Máté Csaba
Az orosz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Ahmat Groznij közös megegyezéssel szerződést bontott a Ferencvárost korábban irányító Sztanyiszlav Csercseszovval.

Az Ahmat Groznij az orosz bajnokságban 13 fordulót követően az utolsó előtti, 15. helyen áll. A csapat Csercseszov irányítása alatt 13 mérkőzésen két győzelmet és öt döntetlent ért hat vereség mellett.

Hétfőn Csercseszov el is köszönt a játékosaitól, majd kedden a klub bejelentette, hogy közös megegyezéssel szerződést bont a korábban a Ferencvárost is irányító oszét edzővel. Csercseszov kereken ötven meccsen irányította az Ahmat Groznijt, ezeken a meccseken átlagosan 1.08-as pontot szerzett. 

Az orosz klub nem sokkal később közölte, hogy Rolan Guszev személyében megvan az együttes új edzője. A legutóbb a Dinamo Moszkvát irányító, játékosként 31-szeres válogatott, orosz gólkirály, és a CSZKA Moszkvával UEFA-kupa-győztes, 49 éves tréner saját stábbal érkezik az Ahmat Groznijhoz. Ez minden bizonnyal azt jelenti, hogy a Csercseszov mellett segédkező Máté Csaba és fia, Máté Roland is távozik a csecsen klubtól.

 

edzősors Sztanyiszlav Csercseszov orosz labdarúgás Máté Csaba
Legfrissebb hírek

Türelmes vezetők: a bajnokság egyharmada után sincs még edzőváltás az NB I-ben – összeállítás

Labdarúgó NB I
2026.10.29. 08:05

Eder Sarabia az Espanyol új vezetőedzője – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.10.28. 20:30

Megérkezett a tűzoltó Kanizsára

Labdarúgó NB II
2026.10.28. 11:33

Szabó István most éppen téglát cipel, de járja a pályákat is

Labdarúgó NB I
2026.10.28. 09:30

Mátyus János: Belgiumban ébredtem rá, hogy itthon burokban éltem

Minden más foci
2026.10.27. 12:18

Megszólalt Conte, miután összeboronálták a Manchester Uniteddel

Olasz labdarúgás
2026.10.23. 14:50

Kirúgták Szűcs Tamásék edzőjét – hivatalos

Légiósok
2026.10.20. 08:22

Nuno Campos jelmondata Bukarestben: Mi aztán senkitől sem félünk!

Minden más foci
2026.10.10. 11:45