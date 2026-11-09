A spanyol másodosztályban kapott edzői munkát a Real Madrid legendája
A spanyol labdarúgó-bajnokság másodosztályában szereplő Real Oviedo a hivatalos oldalain számolt be róla, hogy a korábbi kiváló labdarúgó, Raúl lett az új vezetőedző.
A Real Oviedo a hétvégi fordulóban hazai pályán kapott ki a Las Palmastól, és csak a kilencedik helyen áll a másodosztályban.
A vezetőség hétfőn menesztette Julian Calero vezetőedzőt, aki a nyár óta irányította a csapatot, és még aznap kinevezte a helyére Raúl González Blancót.
A 49 éves egykori labdarúgó a Real Madrid legendás támadója, aki hatszor nyert bajnokságot és háromszor Bajnokok Ligáját a fővárosi klubbal, a válogatott mezét pedig 102-szer húzhatta magára. Raúl 2019 és 2025 között a Castillát irányította.
A szakember 2028 nyaráig kötelezte el magát az asztúriai csapathoz.
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