A spanyol másodosztályban kapott edzői munkát a Real Madrid legendája

A Real Oviedo a hétvégi fordulóban hazai pályán kapott ki a Las Palmastól, és csak a kilencedik helyen áll a másodosztályban.

A vezetőség hétfőn menesztette Julian Calero vezetőedzőt, aki a nyár óta irányította a csapatot, és még aznap kinevezte a helyére Raúl González Blancót.

A 49 éves egykori labdarúgó a Real Madrid legendás támadója, aki hatszor nyert bajnokságot és háromszor Bajnokok Ligáját a fővárosi klubbal, a válogatott mezét pedig 102-szer húzhatta magára. Raúl 2019 és 2025 között a Castillát irányította.

A szakember 2028 nyaráig kötelezte el magát az asztúriai csapathoz.