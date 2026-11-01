Az utolsó pillanatban bukta el a győzelmet a Sepsi OSK

A két alsóházi csapat alacsony színvonalú küzdelmének első fél óráját a hazai csapat uralta, de két portugál légiósa, Miguel Silva, majd Pedro Nuno is jó helyzetből méterekkel vágta a kapu fölé a labdát. A Sepsi fél óra után orrsérülés miatt elvesztette balhátvédjét, Bogdan Vatajelut, akinek helyére a korábbi ETO-játékos, Fábio Vianna állt be. A félidő végén Doru Andrei átlövéseivel a Sepsi is veszélyeztette a galaci kaput, a második nyomán járó szögletből pedig Daniel Virtej a jobb kapufára fejelte a labdát.

Szünet után már egyértelműen a Sepsi kontrollálta a játékot, és Robert Silaghi lerúgása után büntetőt reklamált, de sem Florin Andrei játékvezető, sem a VAR nem látta szabálytalannak az esetet. A 68. percben így is megszerezték a vezetést a szentgyörgyiek, Fábio Vianna indította Dimitri Oberlint, aki az ötös sarkától lőtte a kapu közepébe a labdát. Az előnyt sokáig magabiztosan őrizte a Sepsi, de a ráadásban egy szöglet utáni ollózásnál Gustavo Carcardo kézzel ért a labdához, és Pedro Nuno belőtte a büntetőt, amely után már középkezdésre sem maradt idő. Ovidiu Burca, a Sepsi edzője viszont hosszú percekkel a lefújás után is vitatkozott a bíróval a második félidő elején elmaradt, a végén pedig befújt tizenegyesről.

ROMÁN SUPERLIGA

14. FORDULÓ

Otelul Galati–Sepsi OSK 1–1 (Pedro Nuno 90+5. – 11-esből, ill. Oberlin 68.)

Sepsi OSK: Sigér Dávidot nem nevezték