Távozott lengyel klubjától a korábbi újpesti és fehérvári edző

A korábban az NB I-ben a Fehérvárt és az Újpestet is irányító Bartosz Grzelak április óta volt a lengyel csapat vezetőedzője, s érkezése után az első feladatát sikerrel teljesítette: bent tartotta a 120 éves klub csapatát az élvonalban.

Grzelak az Instagramon bejelentett távozásáról szóló posztban arról ír, hogy nem feltétlenül kapta meg a támogatást a klub vezetésétől az előzőleg közösen kitűzött célok eléréséhez.

„Az elsődleges célunk az volt, hogy benntartsuk a csapatot az élvonalban, amit közösen el is értünk. A következő szezonban egy karakteres, egyedi identitással rendelkező és sikeres csapatot szerettem volna építeni, azonban nem sikerült megteremteni az ehhez a víziónak a teljes megvalósításához szükséges feltételeket.”

A Cracovia 14 forduló után 3 győzelemmel és 3 döntetlennel a bajnoki tabella 15. helyén áll.