Türelmes vezetők: a bajnokság egyharmada után sincs még edzőváltás az NB I-ben – összeállítás

Míg a 2025–2026-os idény befejezése után hét klub is az edzőváltás mellett döntött, vagy a szakvezető határozta el a távozását (Debrecenben Sergio Navarrót Gert Remmel, az FTC-nél Robbie Keane-t Borbély Balázs, Győrben Borbély Balázst Efraín Juárez, az NB I-be feljutó Kispestnél Feczkó Tamást Maurizio Jacobacci, a Puskás Akadémiánál Hornyák Zsoltot Babó Levente, Kisvárdán Révész Attilát Supka Attila, Zalaegerszegen Nuno Campost Filipe Celikkaya váltotta), a bajnokság közben a vezetőség bizalma kitartott amellett az edző mellett, aki a pontvadászatot elkezdte.

A 12 csapatos NB I 2015-ös elindítása óta ez új rekord, korábban mindig volt a bajnokság első harmadában edzőváltás. 2025–2026-ban Révész Attila hét mérkőzés után, az MTK elleni 0–4-et követően menesztette Gerliczki Mátét Kisvárdán, és átvette a vezetőedzői feladatokat is. Egy évvel korábban Szrdjan Blagojevics a szeptembert sem érte meg a DVSC kispadján, a négy meccsen megszerzett négy pont után intettek neki búcsút a Hajdúságban. 2023–2024-ben is a Kisvárda volt az első váltó, Milos Kruscsics ideje már augusztus 12-én, három forduló után kitelt. 2022-ben Joao Janeiro hat meccsen csak négy pontot gyűjtött a Lokival, mielőtt megköszönték neki a munkát augusztus végén, míg 2021-ben októberig kellett várnia az első edzőcserére, igaz, negyedikén egyből két ember is távozott: Pintér Attila Mezőkövesdről, Giovanni Costantino pedig az MTK-tól.

Bernard Casoninak rövid idő jutott a fehérvári kispadon az első 12 csapatos idényben (Fotó: Nemzeti Sport, archív)

A 2020–2021-es bajnokság a Covid-járvány miatt csak augusztus közepén kezdődött, de az első négy meccsen megszerzett egy pont Osztermájer Gábor állásába került Pakson. 2019-ben októberig kihúzták az edzők, ám nyolcadikán Miriuta Lászlót menesztette a Kisvárda. A szabolcsi klub 2018-ban is elsőként váltott edzőt, Kondás Elemér már július végén, két 4–0-s vereség után távozott, 2017-ben pedig a Haladásnál Mészöly Géza augusztus végén adta át a stafétát Pacsi Bálintnak. Ahogy két évvel később, úgy 2016-ban is Kondás Elemér volt az idény első távozója, akit ekkor is két forduló után menesztettek, az első 12 csapatos bajnokságban pedig Bernard Casoni rövid székesfehérvári kalandja ért véget öt forduló után augusztus 19-én.

Persze a korábbi, 16 és 18 csapatos NB I-ben sem volt sokkal nagyobb a türelem. Ebben kivétel volt a 2013–2014-es idény, amelyben október 23-ig nem volt edzőváltás, akkor azonban a sorozatban hat nyeretlen bajnoki és a 13. helyre történő visszacsúszás Kozma István állásába került Újpesten. Az ezt megelőző két évtizedben egyszer sem fordult elő, hogy még október elején is ugyanazt az edzői névsort találjuk mindenhol, mint a bajnokság kezdetekor. 1992-ig kell visszamennünk, hogy edzőváltás nélkül kezdődjön az év tizedik hónapja, akkor Verebes Józsefet menesztette a Kispest-Honvéd, amely meg is nyerte a bajnokságot az idény végén.

A váltások terén igazi kuriózum az 1990–1991-es idény, hiszen a résztvevő 16 csapat ugyanazzal az edzővel fejezte be az őszi idényt, akivel elkezdte. A téli szünetben viszont felpörögtek az események, öt csapat is a váltás mellett döntött: a Vasasnál Mészáros Ferencet Gellei Imre, Győrben Pecze Károlyt Glázer Róbert, Veszprémben Glázert Dunai Antal, Debrecenben Szabó Bélát Nagykaposi Elemér, a Volánnál pedig Ebedli Ferencet Bálint László váltotta. Tavasszal már csak egy váltással bővült a lista, Békéscsabán Vígh Tibor helyére Pásztor József ült le. Egy évvel korábban is kihúzták a téli szünetig a csapatok, igaz, az akkori három váltásból kettőt a kényszer szült: Both Józsefet a gyenge eredmények miatt menesztették a Honvédtól, ám Mészöly Kálmán azért hagyta ott a Vasast, mert szövetségi kapitány lett, míg a videotonos Kaszás Gábor tragikus autóbaleset áldozata lett…

Az edzőváltások gyakoriságát látva talán hihetetlen, de 1985–1986-ban mind a 16 csapat ugyanazzal az edzővel zárt, akivel kezdett, így a Bp. Honvédnál Komora Imre, Pécsett Garami József, Győrben Verebes József, Zalaegerszegen Gellei Imre, a Ferencvárosnál Dalnoki Jenő, a Videotonnál Kovács Ferenc, az MTK-nál Both József, Tatabányán Temesvári Miklós, a Vasasnál Illovszky Rudolf, a Haladásnál Rátkai László, Újpesten Göröcs János, Békéscsabán Süle István, Debrecenben Puskás Lajos, Siófokon Szőke Miklós, Csepelen Gelei József, a Volánnál pedig Novák Dezső ült a kispadon.