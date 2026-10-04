Megint a hollandok győztek, Szerbia továbbra is pont nélkül a Nemzetek Ligájában

A szerbek gyors egyenlítéssel csillapították bánatukat: a 35. percben Dusan Tadics és Aleksza Terzics összjátéka után utóbbi balról középre emelte a labdát, és a magasra felugró Mihajlo Cvetkovics a védőjét megelőzve a hálóba fejelt; az Anderlecht 19 éves légiósának ez volt az első gólja a szerb válogatottban (1–1).



A szünet előtt nem sokkal Sztrahinja Pavlovics is helyzetbe került, de elpuskázta, aztán a második játékrész elején Koopmeiners szabadrúgása, majd Tijjani Reijnders elrontott lehetősége jelezte a továbbra is fennálló holland fölényt. A házigazdák türelmes labdajáratással kitartóan keresték a rést a szerb védelmen, és a 71. percben meg is lelték: Denzel Dumfries jobbról laposan középre lőtt labdáját Reijnders a hosszú oldalról visszapasszolta, és a szünetben becserélt Joshua Zirkzee közvetlen közelről az üres kapuba lőtt (2–1).



A gól megváltoztatta a játék képét, a szerbek igyekeztek átvenni az irányítást, Nemanja Gudelj bombájánál közel jártak az egyenlítéshez, de Bart Verbruggen nagyot védett. Az utolsó nagy mentés és az utolsó labdaérintés a 100. válogatott mérkőzését játszó Virgil van Dijké volt. A szerbek másodszor is kikaptak Xavi csapatától, továbbra sincs pontjuk.



NEMZETEK LIGÁJA

4. FORDULÓ, A-LIGA, 2. CSOPORT

Hollandia–Szerbia 2–1 (Koopmeiners 31., Zirkzee 71., ill. Cvetkovics 35.)

Eindhoven