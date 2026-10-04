Nemzeti Sportrádió

Megint a hollandok győztek, Szerbia továbbra is pont nélkül a Nemzetek Ligájában

K. Zs.K. Zs.
2026.10.04. 22:48
Joshua Zirkzee (9) remek cserének bizonyult, az ő gólja döntötte el a meccset (Fotó: Getty Images)
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Hollandia Nemzetek Ligája Szerbia
Hollandia hazai pályán 2–1-re legyőzte Szerbiát a labdarúgó Nemzetek Ligája vasárnapi játéknapján, és átvette a vezetést az A2-es csoportban.

Többnyire a hollandok birtokolták a labdát az eindhoveni mérkőzés első félidejében, ők támadtak többet, nem meglepő módon ők szerezték meg a vezetést: a 31. percben Teun Koopmeiners jobb oldalról elvégzett szabadrúgása nyomán a labda a lábak között a kapuba kanyarodott. A szerbek lest reklamáltak a középen helyezkedő hollandokra mutogatva, de sem Donatas Rumsas játékvezető nem értett egyet velük, sem a videoszobában dolgozó segítői (1–0).

 

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Jonathan Burkardt gólját a VAR-vizsgálatot követően nem adták meg.

A szerbek gyors egyenlítéssel csillapították bánatukat: a 35. percben Dusan Tadics és Aleksza Terzics összjátéka után utóbbi balról középre emelte a labdát, és a magasra felugró Mihajlo Cvetkovics a védőjét megelőzve a hálóba fejelt; az Anderlecht 19 éves légiósának ez volt az első gólja a szerb válogatottban (1–1).

A szünet előtt nem sokkal Sztrahinja Pavlovics is helyzetbe került, de elpuskázta, aztán a második játékrész elején Koopmeiners szabadrúgása, majd Tijjani Reijnders elrontott lehetősége jelezte a továbbra is fennálló holland fölényt. A házigazdák türelmes labdajáratással kitartóan keresték a rést a szerb védelmen, és a 71. percben meg is lelték: Denzel Dumfries jobbról laposan középre lőtt labdáját Reijnders a hosszú oldalról visszapasszolta, és a szünetben becserélt Joshua Zirkzee közvetlen közelről az üres kapuba lőtt (2–1).

A gól megváltoztatta a játék képét, a szerbek igyekeztek átvenni az irányítást, Nemanja Gudelj bombájánál közel jártak az egyenlítéshez, de Bart Verbruggen nagyot védett. Az utolsó nagy mentés és az utolsó labdaérintés a 100. válogatott mérkőzését játszó Virgil van Dijké volt. A szerbek másodszor is kikaptak Xavi csapatától, továbbra sincs pontjuk.

NEMZETEK LIGÁJA
4. FORDULÓ, A-LIGA, 2. CSOPORT
Hollandia–Szerbia 2–1 (Koopmeiners 31., Zirkzee 71., ill. Cvetkovics 35.)
Eindhoven

 

 

Hollandia Nemzetek Ligája Szerbia
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