A németek idegenben sem bírtak a görögökkel, csoportjuk harmadik helyén maradtak

„Erős német félidő” – így foglalta össze a Bild a szünetben látottakat, míg a Kicker szerint Jürgen Klopp szövetségi kapitány vezette Németország egyre nagyobb nyomást helyezett a házigazda Görögországra, és mindent beleadott a vezető gól megszerzéséért. A vendégek csaknem egykapuztak, 74 százalékban birtokolták a labdát, és tizenhárom lövésük volt a görögök egyetlen kísérletével szemben. Jonathan Burkardt a 32. percben Derry Scherhant beadásából, mintaszerű akció végén bevette a kaput, ám a VAR visszanézte az akció elejét, és Tom Bischof kezezése miatt érvénytelenítette a gólt. A német csapat nagy iramot diktálva kombinatívan és kifejezetten látványosan futballozott, igaz, egészen másképp is alakulhatott volna a mérkőzés, ha a 2. percben Kosztasz Cimikasz beadása után Jorgosz Maszurasz fejesét nem hárítja Jonas Urbig hatalmas bravúrral.



A második játékrész első felében volt minden a görögök térfelén: kézilabdacsapatokra jellemző körbeadogatás, távoli átlövés, kapu előtti kavalkád, utolsó emberes mentés, kétségbeesett felszabadítás. Ezután némileg meglepő módon kiegyenlítetté vált a mérkőzés, a görögök is egyre többet birtokolták a labdát, és bár a hajrában a németek rohamoztak, gól nélküli meccsen pontosztozkodás lett a vége – Hollandia győzelmével megelőzte a második helyre csúszó Görögországot, Németország pedig maradt a harmadik.



NEMZETEK LIGÁJA

4. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

Hollandia–Szerbia 2–1 (Koopmeiners 31., Zirkzee 72., ill. Cvetkovics 35.)

Görögország–Németország 0–0