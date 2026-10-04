Nemzeti Sportrádió

A németek idegenben sem bírtak a görögökkel, csoportjuk harmadik helyén maradtak

B. L.B. L.
2026.10.04. 22:48
Jürgen Klopp válogatottja másodjára sem bírt a görögökkel (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája Görögország Németország
Hiába futballozott meggyőzően, a hazai vereség után idegenben sem bírt Görögországgal a német válogatott, amely 0–0-s döntetlent játszott Thesszalonikiben.

„Erős német félidő” – így foglalta össze a Bild a szünetben látottakat, míg a Kicker szerint Jürgen Klopp szövetségi kapitány vezette Németország egyre nagyobb nyomást helyezett a házigazda Görögországra, és mindent beleadott a vezető gól megszerzéséért. A vendégek csaknem egykapuztak, 74 százalékban birtokolták a labdát, és tizenhárom lövésük volt a görögök egyetlen kísérletével szemben. Jonathan Burkardt a 32. percben Derry Scherhant beadásából, mintaszerű akció végén bevette a kaput, ám a VAR visszanézte az akció elejét, és Tom Bischof kezezése miatt érvénytelenítette a gólt. A német csapat nagy iramot diktálva kombinatívan és kifejezetten látványosan futballozott, igaz, egészen másképp is alakulhatott volna a mérkőzés, ha a 2. percben Kosztasz Cimikasz beadása után Jorgosz Maszurasz fejesét nem hárítja Jonas Urbig hatalmas bravúrral.

A második játékrész első felében volt minden a görögök térfelén: kézilabdacsapatokra jellemző körbeadogatás, távoli átlövés, kapu előtti kavalkád, utolsó emberes mentés, kétségbeesett felszabadítás. Ezután némileg meglepő módon kiegyenlítetté vált a mérkőzés, a görögök is egyre többet birtokolták a labdát, és bár a hajrában a németek rohamoztak, gól nélküli meccsen pontosztozkodás lett a vége – Hollandia győzelmével megelőzte a második helyre csúszó Görögországot, Németország pedig maradt a harmadik.

NEMZETEK LIGÁJA
4. FORDULÓ
A-LIGA
2. CSOPORT
Hollandia–Szerbia 2–1 (Koopmeiners 31., Zirkzee 72., ill. Cvetkovics 35.)
Görögország–Németország 0–0

 

Nemzetek Ligája Görögország Németország
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