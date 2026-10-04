Nemzeti Sportrádió

Hétfői sportműsor: Ukrajna ellen a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában

V. B.V. B.
2026.10.04. 23:27
null
Címkék
sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
Hétfőn az aktuális válogatott-időszakban az utolsó mérkőzését játssza a magyar labdarúgó-válogatott, amely a Nemzetek Ligája 4. fordulójában Ukrajna vendégeként lép pályára a szlovákiai Nagyszombatban. Az azerbajdzsáni cselgáncs-világbajnokságon magyar versenyzőknek szurkolhatunk, emellett szerepel még a kiemelt sportprogramban kerékpár, lósport és tenisz is.

 OKTÓBER 5., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

NEMZETEK LIGÁJA
4. FORDULÓ
A-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Franciaország–Belgium, Saint-Denis (Tv: Spíler2)
20.45: Olaszország–Törökország, Bologna (Tv: Spíler1)
B-LIGA
2. CSOPORT
20.45: Ukrajna–MAGYARORSZÁG, Nagyszombat (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Észak-Írország–Grúzia, Belfast – élőben az NSO-n!
4. CSOPORT
20.45: Románia–Svédország, Bukarest (Tv: Match4)
20.45: Bosznia-Hercegovina–Lengyelország, Zenica
C-LIGA
2. CSOPORT
18.00: Ciprus–Lettország, Nicosia
20.45: Montenegró–Örményország, Podgorica

FUTSAL
FÉRFI NB I, 7. FORDULÓ
18.00: Nyíregyháza–Airnergy FC
19.30: Kincsem Lovaspark–Nyírbátor
20.45: TFSE–Újpest FC

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ
Kedd, 2.15: New Orlans Saints–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

BASEBALL
MLB, RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐ
Kedd, 2.00: Tampa Bay Rays–New York Yankees (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS
VILÁGBAJNOKSÁG, BAKU
Férfi 66 kg (Pongrácz Bence), női 52 kg (Gyertyás Róza, Pupp Réka)
  9.00: selejtezők
16.00: a 3. helyért, döntők (Tv: M4 Sport)

KERÉKPÁR
COPPA BERNOCCHI
15.00: férfiverseny (Tv: Eurosport1)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1145 (Tv: Sport2)

TENISZ
ATP 500-AS TORNA, PEKING
  9.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő (Tv: Match4)
ATP 500-AS TORNA, TOKIÓ
  7.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 1000-ES TORNA, PEKING
  5.00: egyes, 3. forduló; páros, 1. forduló
  5.00: Stollár Fanny, Jekatyerina Alekszandrova (magyar, orosz)–Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez (spanyol, amerikai, 4.)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Nemzetek Ligája-összefoglaló
  8.00: Somogyi Zsolt a vonalban. Régi csibészek Bánki Józseffel 
  9.00: Nemzeti Vágta-összefoglaló. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar vízilabda-válogatott a 2000-es olimpián
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Válogatás a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég: Görgényi István olimpiai ezüstérmes, világbajnok vízilabdázó és Harle Tamás
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Bobory Balázs, Csisztu Zsuzsa, L. Pap István
17.00: Boxutca – F1-es magazin
17.35: Túl az óceánon
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre
20.00: Hét hősei rovat
20.45: Közvetítés az Ukrajna–Magyarország labdarúgó Nemzetek Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc

 

sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
Legfrissebb hírek

Vasárnapi sportműsor: közeleg a Nemzetek Ligája-dömping hajrája

Minden más foci
2026.10.03. 22:51

Szombati sportműsor: az FTC és a Győr is játszik a női kézi BL-ben

Minden más foci
2026.10.03. 00:33

Pénteki sportműsor: a grúzokat fogadja a magyar válogatott a Puskás Arénában

Minden más foci
2026.10.02. 00:01

Csütörtöki sportműsor: a klubvilágbajnokság döntőjében a Veszprém kézilabdacsapata

Minden más foci
2026.09.30. 23:45

Szerdai sportműsor: a Tatabánya a férfi kézi El-ben, Mosonmagyaróvár–Győr a női kézi NB I-ben

Minden más foci
2026.09.29. 23:45

Keddi sportműsor: utolsó csoportmeccsét játssza a Veszprém a klub-vb-n

Minden más foci
2026.09.28. 23:55

Hétfői sportműsor: Belfastban lép pályára a magyar válogatott az NL-ben

Minden más foci
2026.09.27. 23:35

Vasárnapi sportműsor: folytatódik a Nemzetek Ligája, román–magyar női kézimeccs a bronzért

Kézilabda
2026.09.26. 23:42