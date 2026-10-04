Hétfői sportműsor: Ukrajna ellen a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában
OKTÓBER 5., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
4. FORDULÓ
A-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Franciaország–Belgium, Saint-Denis (Tv: Spíler2)
20.45: Olaszország–Törökország, Bologna (Tv: Spíler1)
B-LIGA
2. CSOPORT
20.45: Ukrajna–MAGYARORSZÁG, Nagyszombat (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Észak-Írország–Grúzia, Belfast – élőben az NSO-n!
4. CSOPORT
20.45: Románia–Svédország, Bukarest (Tv: Match4)
20.45: Bosznia-Hercegovina–Lengyelország, Zenica
C-LIGA
2. CSOPORT
18.00: Ciprus–Lettország, Nicosia
20.45: Montenegró–Örményország, Podgorica
FUTSAL
FÉRFI NB I, 7. FORDULÓ
18.00: Nyíregyháza–Airnergy FC
19.30: Kincsem Lovaspark–Nyírbátor
20.45: TFSE–Újpest FC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ
Kedd, 2.15: New Orlans Saints–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)
BASEBALL
MLB, RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐ
Kedd, 2.00: Tampa Bay Rays–New York Yankees (Tv: Sport2)
CSELGÁNCS
VILÁGBAJNOKSÁG, BAKU
Férfi 66 kg (Pongrácz Bence), női 52 kg (Gyertyás Róza, Pupp Réka)
9.00: selejtezők
16.00: a 3. helyért, döntők (Tv: M4 Sport)
KERÉKPÁR
COPPA BERNOCCHI
15.00: férfiverseny (Tv: Eurosport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1145 (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP 500-AS TORNA, PEKING
9.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő (Tv: Match4)
ATP 500-AS TORNA, TOKIÓ
7.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 1000-ES TORNA, PEKING
5.00: egyes, 3. forduló; páros, 1. forduló
5.00: Stollár Fanny, Jekatyerina Alekszandrova (magyar, orosz)–Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez (spanyol, amerikai, 4.)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Nemzetek Ligája-összefoglaló
8.00: Somogyi Zsolt a vonalban. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Nemzeti Vágta-összefoglaló. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar vízilabda-válogatott a 2000-es olimpián
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Válogatás a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég: Görgényi István olimpiai ezüstérmes, világbajnok vízilabdázó és Harle Tamás
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Bobory Balázs, Csisztu Zsuzsa, L. Pap István
17.00: Boxutca – F1-es magazin
17.35: Túl az óceánon
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre
20.00: Hét hősei rovat
20.45: Közvetítés az Ukrajna–Magyarország labdarúgó Nemzetek Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc