Hétfői sportműsor: Ukrajna ellen a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában

OKTÓBER 5., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

4. FORDULÓ

A-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Franciaország–Belgium, Saint-Denis (Tv: Spíler2)

20.45: Olaszország–Törökország, Bologna (Tv: Spíler1)

B-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Ukrajna–MAGYARORSZÁG, Nagyszombat (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Észak-Írország–Grúzia, Belfast – élőben az NSO-n!

4. CSOPORT

20.45: Románia–Svédország, Bukarest (Tv: Match4)

20.45: Bosznia-Hercegovina–Lengyelország, Zenica

C-LIGA

2. CSOPORT

18.00: Ciprus–Lettország, Nicosia

20.45: Montenegró–Örményország, Podgorica

FUTSAL

FÉRFI NB I, 7. FORDULÓ

18.00: Nyíregyháza–Airnergy FC

19.30: Kincsem Lovaspark–Nyírbátor

20.45: TFSE–Újpest FC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

Kedd, 2.15: New Orlans Saints–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐ

Kedd, 2.00: Tampa Bay Rays–New York Yankees (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

VILÁGBAJNOKSÁG, BAKU

Férfi 66 kg (Pongrácz Bence), női 52 kg (Gyertyás Róza, Pupp Réka)

9.00: selejtezők

16.00: a 3. helyért, döntők (Tv: M4 Sport)

KERÉKPÁR

COPPA BERNOCCHI

15.00: férfiverseny (Tv: Eurosport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1145 (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP 500-AS TORNA, PEKING

9.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő (Tv: Match4)

ATP 500-AS TORNA, TOKIÓ

7.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 1000-ES TORNA, PEKING

5.00: egyes, 3. forduló; páros, 1. forduló

5.00: Stollár Fanny, Jekatyerina Alekszandrova (magyar, orosz)–Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez (spanyol, amerikai, 4.)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Nemzetek Ligája-összefoglaló

8.00: Somogyi Zsolt a vonalban. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Nemzeti Vágta-összefoglaló. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar vízilabda-válogatott a 2000-es olimpián

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Válogatás a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendég: Görgényi István olimpiai ezüstérmes, világbajnok vízilabdázó és Harle Tamás

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Bobory Balázs, Csisztu Zsuzsa, L. Pap István

17.00: Boxutca – F1-es magazin

17.35: Túl az óceánon

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre

20.00: Hét hősei rovat

20.45: Közvetítés az Ukrajna–Magyarország labdarúgó Nemzetek Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc