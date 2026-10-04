Erste Liga: a címvédő legyőzésével erősítette meg vezető helyét a brassói csapat

A DVTK kétgólos első harmaddal alapozta meg a mérkőzést, a második játékrész végére viszont minimálisra csökkent a különbség, az 57. percben pedig egyenlítettek a debreceniek. A három a három elleni túlórában mindkét kapu előtt több lehetőség adódott, de gól nem született, jöhetett a szétlövés, amelyet a DVTK a kilencedik páros után nyert meg 4–3-ra.



A legutóbbi két kiírásban aranyérmes Gyergyói HK-t legyőző brassói gárda sorozatban az ötödik meccsét nyerte meg a rendes játékidőben, míg a Dunaújvárosi Acélbikák a hatodik vereségét szenvedte el.



Nyolcgólos előnye birtokában az UTE a végjátékra már kevésbé koncentrált, a házigazda FEHA19 így kozmetikázni tudott az eredményen, de a hatodik meccsén is pont nélkül zárt.



JÉGKORONG ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

CORONA BRASOV (romániai)–GYERGYÓI HK (romániai) 3–1 (1–0, 2–0, 0–1)

Brassó, 1044 néző. Vezette: André, Magyar, Bíró (mindhárom romániai), Chinde (román)

BRASSÓ: Adorján – Haaranen (1), WARDLEY (1) / MESIKÄMMEN 1, Williams (1) / Boriszenko (1), Bors / Kovács E. – McAuley (1), WELSH 1 (1), D. Levin / Rokaly Sz., Részegh T., Valchar / Rokaly-Boldizsár, VAN WORMER 1, Mihály / Máthé, N. Vasile, A. Vasile. Edző: Strenk Hunor

GYERGYÓ: Csala – Imre (1), Fejes / Horváth A., Sárpátki / János, Szabó T. / Molnár Á. – Orban, Császár, BODÓ / Ambrus G., Tranca, SZIGETI (1) / SÁNDOR-SZÉKELY 1, Ravasz, Ádám / Salamon, Csiszer, Timaru. Edző: Szilassy Zoltán

Kapura lövések: 45–26

Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Strenk Hunor: – Az első két harmad nagyon tetszett, elszántak voltak a játékosok, sokat korcsolyáztunk és megnyertük a párharcokat. Számítottunk arra, hogy a Gyergyó megpróbál felzárkózni, de jól védekeztünk.

Szilassy Zoltán: – Természetesen nem vagyok boldog, nem szeretek veszíteni, az első két harmadban nem tetszett, ahogy játszottunk, túl sok teret hagytunk az ellenfélnek. A harmadik játékrész már jobb volt, de többet kell támadnunk a kaput.

FEHA19–UTE 3–9 (0–5, 0–3, 3–1)

Székesfehérvár, MET Aréna, 242 néző. Vezette: Belák, Szabó D., Farkas I., Lánczos

FEHA19: Hegedüs (Csibi) – Bajkó, Nagy D. / Deák, Horváth D. / Sivrin (1), Szabó P. / Angyaláti – Magosi, Alapi, Mihalik G. 1 / Keceli-Mészáros 1 (1), Karó (1), Pallós 1 / Dobai, Balasits, Pallag-Bozsák. Edző: Tokaji Viktor

UTE: Rajna (Gergely) – Pokornyi, Szathmáry (1) / Tornyai 1, Franyó 1 / Bogesics 1, Rósa / LADNYIK 1 (1) – VASKO (2), Sokay 1 (1), DANSEREAU 1 (1) / ZITNYI 2 (1), Szabó Rácz (2), Valtonen (2) / Csányi 1, Cseh I., Lőczi B. / Kovács S., Mester, Szalma. Edző: Anatolij Bogdanov

Kapura lövések: 36–30

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Tokaji Viktor: – Hasonló meccs volt, mint korábban: az első négy lövésből kaptunk két gólt, utána nehezen pörögtünk fel. A második és harmadik harmadban javultunk, de kilenc gólt kapni harminchat lövésből nem jó, hátul ennél sokkal több kell. Le a kalappal a srácok előtt, hogy ennyi hiányzóval sem adtuk fel.

Anatolij Bogdanov: – Az első harmadban a játéktervünknek megfelelően játszottunk, azonban a második játékrészt rémesen kezdtük, a rossz szokásaink jöttek elő, eltávolodtunk az elveinktől, ezért is kértem időt, ezután feljavultunk.

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 2–6 (0–1, 1–2, 1–3)

Dunaújváros, 436 néző. Vezette: Tóth R., Kis-Király, Dömötör, Kövesi

DAB: SZŰCS – Simochyk, Masinec (1) / Balázsi, Orosz / Fazakas, Bánki / Dávid – Strenk, Saroka, Aszkarov (1) / Csémi, Barabás, Vadócz / Lévai 1, Mesterházy, Károly 1 / Jónás. Edző: Aleksandrs Belavskis

BJAHC: Farkas – SZABÓ B. (2), Szabó D. 1 / Varga A., Boros / Karjaleinen, Varga Á. – Nádasy, Nagy G. (1), Zapernick / MOLNÁR B. 2 (1), NAGY K. 1 (1), Nádor / Bóna 1, Keresztes Zs. 1, Zimányi (1) / Kiss Cs. (1), Weidemann (1), Percic (1). Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 27–60

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Németh Péter (másodedző): – Kicsit csúnyán fogalmazva, a jó ízlés határain belül nem igazán tudok erről a meccsről beszélni. Az, hogy az első harminc percben „sikeresen” bemutattuk, miként kell lejátszani egy jégkorongmérkőzést korcsolyázás és ütközés nélkül, felháborító volt. Az pedig, hogy a harmadik harmadban még mindig voltak lehetőségeink arra, hogy meccsben maradjunk, kizárólag a kapusunk dicsérete és talán a BJA támadóinak kritikája.

Kangyal Balázs: – Nehéz mit mondani. Nyilván nem a legkedveltebb személy vagyok ebben a csarnokban és városban, de a miliő és a tradíciók miatt nagy a tiszteletem a klub és a város iránt, amely ennyit adott a magyar jégkorongnak. Ennél azért többet érdemelne. Ehhez a rettenethez mi is asszisztáltunk, valamennyit hozzátettünk.



DVTK Jegesmedvék–DEAC 4–3 (2–0, 1–2, 0–1, 0–0, 1–0) – szétlövésben

Jegyzőkönyv később…