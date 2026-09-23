Az UEFA elnöke az Infantino-tervről: Szétzilálta a világ futballjának egységességét

„Azonban nem mindenki helyezi a sportágat a saját ambíciói fölé. A közelmúltban ezt a három elengedhetetlen feltételt semmibe vették azok, akik arra esküdtek, hogy megvédik ezeket. Meglehet, hogy a világ labdarúgásának egységét szétziláló terv megszűnik, de az általa lerombolt bizalom nem állt helyre, s immár a mi feladatunk a helyreállítása” – fogalmazott Ceferin.

Az UEFA elnöke a videóban nem nevezte meg sem Infantinót, sem pedig a FIFA-t, de megjegyzései egyértelműen a nemzetközi szövetséget vezető svájci-olasz elnökre és elképzeléseire vonatkoztak. Infantino júliusban ismertette azt a több milliárd dolláros tervét, amelynek értelmében magánbefektetőknek értékesítette volna a vb és más FIFA-tornák közvetítési és egyéb jogait. A heves tiltakozások, bojkottfenyegetések hatására végül is visszavonta javaslatát, majd szeptember elején jelezte, hogy indulni kíván az elnöki posztért a jövő márciusi választáson.