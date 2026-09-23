Nemzeti Sportrádió

Az UEFA elnöke az Infantino-tervről: Szétzilálta a világ futballjának egységességét

2026.09.23. 14:25
null
Aleksander Ceferin (balra) bírálta Gianni Infantinót (Fotó: Getty Images)
Címkék
FIFA UEFA Aleksander Ceferin Gianni Infantino
Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke szerint Gianni Infantino FIFA-elnök vitatott tervének összeomlása után nem állt helyre a sportágba vetett bizalom, az ötlet pedig szétzilálta a világ futballjának egységességét.

A kontinentális szervezet szlovén vezetője először beszélt nyilvánosan azóta, hogy a nemzetközi szövetség elnöke előállt a magántőke bevonását célzó, FIFA-tornákat értékesítő javaslatával. Ceferin most a portugáliai Oeirasban szerdán rendezett sportági csúcstalálkozóra készített videós üzenetében úgy fogalmazott, a sportágba vetett bizalom megtartásához elengedhetetlen volt „az egység, az átláthatóság és a játékot tágabb értelemben szolgáló irányítás”.

Angol labdarúgás
2026.09.17. 19:46

Infantino-terv: az angol szövetség elnöke látni szeretné a dokumentumokat

A FIFA-tanács legközelebb október 15-én ülésezik.

„Azonban nem mindenki helyezi a sportágat a saját ambíciói fölé. A közelmúltban ezt a három elengedhetetlen feltételt semmibe vették azok, akik arra esküdtek, hogy megvédik ezeket. Meglehet, hogy a világ labdarúgásának egységét szétziláló terv megszűnik, de az általa lerombolt bizalom nem állt helyre, s immár a mi feladatunk a helyreállítása” – fogalmazott Ceferin.

Az UEFA elnöke a videóban nem nevezte meg sem Infantinót, sem pedig a FIFA-t, de megjegyzései egyértelműen a nemzetközi szövetséget vezető svájci-olasz elnökre és elképzeléseire vonatkoztak. Infantino júliusban ismertette azt a több milliárd dolláros tervét, amelynek értelmében magánbefektetőknek értékesítette volna a vb és más FIFA-tornák közvetítési és egyéb jogait. A heves tiltakozások, bojkottfenyegetések hatására végül is visszavonta javaslatát, majd szeptember elején jelezte, hogy indulni kíván az elnöki posztért a jövő márciusi választáson.

Minden más foci
2026.09.18. 19:44

Többletforrások kifizetésére szólították fel Gianni Infantinót

Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöke, valamint Victor Montagliani, az Észak- és Közép-Amerikát, valamint a Karib-térséget összefogó CONCACAF vezetője levélben szólította fel Gianni Infantinót, a nemzetközi sportági szövetség (FIFA) elnökét, hogy gondoskodjon legalább 10 millió dollár többletforrásról mind a 211 tagországnak a FIFA tartalékaiból.

„A futball nem eladó. Ez az az üzenet, amelyet az UEFA évek óta közvetít, és biztos vagyok abban, hogy a mostani találkozó is ezt képviseli majd” – szólt a portugáliai tanácskozás résztvevőihez Ceferin. Hozzátette, azoknak, akik a sportágat irányítják, emlékezniük kell rá, hogy kiket szolgálnak.

„A labdarúgás biztonságban marad, ha a vezetők emlékezni tudnak arra, hogy kiknek az érdekében irányítják” – jelentette ki.

Az UEFA augusztus végén független vizsgálatot sürgetett Infantino tervével összefüggésben, s múlt héten csütörtökön hasonló követeléssel fordult a FIFA elnökéhez Debbie Hewitt, az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) elnöke és a FIFA alelnöke is. Az ügy következményeként Csányi Sándor, a magyar szövetség elnöke, a FIFA egyik alelnöke augusztusban közölte, visszavonja támogatását Infantinótól.

Minden más foci
2026.09.15. 18:40

A németek szerint véget kell vetni az Infantino-érának

A német szövetség elnöke szerint az UEFA-nak feddhetetlen jellemű jelöltet kell állítania a jelenlegi FIFA-elnök ellen a jövő évi tisztújításra.

A posztját 2016 óta betöltő Infantino hétfőn a FIFA Tanács tagjainak és a szervezet 211 tagszövetségi elnökének küldött levelében arra tett javaslatot, hogy külső fél vizsgálja felül a szervezet döntéshozatali folyamatait, valamint jelezte, ezek megerősítése érdekében konzultációt kezdeményez a konföderációkkal, a tagszövetségekkel és más érintett felekkel.

A FIFA Tanács legközelebb október 15-én ülésezik.

FIFA UEFA Aleksander Ceferin Gianni Infantino
Legfrissebb hírek

Angol bíró vezeti a magyar–ukrán NL-meccset – hivatalos

Magyar válogatott
5 órája

Vb 2026: több mint hatvanötezerszer reklámozták az egészségtelen ételeket és italokat

Foci vb 2026
2026.09.21. 12:41

Többletforrások kifizetésére szólították fel Gianni Infantinót

Minden más foci
2026.09.18. 19:44

Infantino-terv: az angol szövetség elnöke látni szeretné a dokumentumokat

Angol labdarúgás
2026.09.17. 19:46

A németek szerint véget kell vetni az Infantino-érának

Minden más foci
2026.09.15. 18:40

Bejelentették a 2028-as és a 2029-es BL-döntő helyszínét is

Bajnokok Ligája
2026.09.15. 12:37

Újabb nagy meccs a Puskás Arénában: 2029-ben Budapesten lesz a Konferencialiga döntője

Konferencialiga
2026.09.15. 11:57

A labdarúgók európai szakszervezete reformokat követel a FIFA döntéshozatali struktúrájában

Minden más foci
2026.09.14. 17:15