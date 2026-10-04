A Ronaldót nélkülöző Portugália újra legyőzte Norvégiát, és továbbjutott az NL negyeddöntőjébe

Hiába került a továbbjutás küszöbére a portugál válogatott, a vasárnap esti Norvégia elleni mérkőzés felvezetése természetesen továbbra is a nemzeti csapatot néhány napja faképnél hagyó Cristiano Ronaldóról szólt. A helyi híradások élőben számoltak be róla, hogy a negyvenegy éves játékos magángépe elindult Madridból Rijádba, de kis túlzással arról is több szó esett, hogy a neje kitett, majd törölt egy bejegyzést a közösségi oldalán, amelyben Jorge Jesus szövetségi kapitány bírálta egy olyan idézetre hivatkozva, amelyet hamisan Sir Alex Fergusonnak tulajdonított.

A színfalak mögött a Portugál Labdarúgó-szövetség (FPF) vezetése minden követ igyekszik megmozgatni, hogy Ronaldo megbékéljen és visszatérjen valamilyen formába a válogatotthoz, ugyanakkor a Record úgy tudja, hogy semmilyen egyeztetés vagy tárgyalás nem zajlik a játékos esetleges búcsúmérkőzéséről. Mindezek után kérdéses volt, hogy a portói mérkőzésen barátságosan fogadják-e a válogatottat és Jorge Jesust a szurkolók. Már a csapat összetartásának helyt adó szálloda előtt óriási tömeg gyűlt össze, és a játékosok mellett a szövetségi kapitány is hatalmas tapsot kapott, amikor felszállt a stadionba induló buszra. A Dragao Stadionban már vegyes volt a fogadtatás, a kezdőcsapat kihirdetésekor a szövetségi kapitány nevét többen is hangos füttyszóval fogadták.

Jesus végül három helyen változtatott az előző, Dánia elleni (4–2) mérkőzéshez képest a kezdőcsapaton: kikerült Rúben Neves, Pedro Neto és Rafael Leao, a helyükre Joao Palhinha, Francisco Conceicao, illetve Joao Félix került be. Oslóban a középpályán Conceicao mellett Joao Neves és Pedro Neto kapott helyet, most viszont Vitinha és Bruno Fernandes, minden más poszton ugyanazok kezdtek, mint egy hete. A két kezdőcsapatot tekintve a Benfica adta a legtöbb játékost (hármat), de furcsamód köztük a norvégok voltak többen, Fredrik Aursnesszel és Andreas Schjelderuppal szemben ugyanis csak Palhinha sorakozott fel a hazai oldalon.

A felek magas fokozaton kezdte a mérkőzést, de az első kapura lövésekre valamivel több, mint húsz percet kellett várni, igaz, akkor a portugálok egy perc leforgása alatt háromszor is veszélyeztettek: Joao Félix lövése elakadt egy védőben, Vitinha nem sokkal tévesztette el a kaput, Joao Cancelo próbálkozását követően pedig Egil Selvik tolta szögletre a labdát. Nem sokkal később már Diogo Costának is kellett védenie – Antonio Nusa lövését hárította –, de változatlanul a portugálok maradtak lendületben, és Bruno Fernandes, majd Goncalo Ramos is megtornáztatta Selviket. Ezek után szinte a semmiből jött egy gyors és nem akármilyen ütésváltás, ugyanis előbb Kristoffer Ajer, postafordultával pedig Joao Cancelo lőtt bődületes gólt egyaránt jobbal, a tizenhatos vonaláról.

A portugál védő a második félidő elején is bejelentkezett egy bombával – Selvik ezt védte – majd az addig szinte észrevétlen Erling Haaland léphetett ki a jobb szélen, ám végül ellőtte a labdát a portugál kapu előtt. A világklasszis csatárt bő órányi játék után sérülés miatt lecserélte a norvég szövetségi kapitány. A hazaiaknak nem volt sürgős, főleg, miután Walesben a dánok megszerezték a vezetést, de azért csak összejött a fordítás: egy Vitinha–Joao Félix–Goncalo Ramos összjátékot követően utóbbi közelről talált be a norvég kapuba. Jóllehet, épp a dánok győzelme miatt még nincs meg az első hely, ám Portugália így is biztos továbbjutó a kvartettből. Hétfőtől pedig ismét lehet foglalkozni Cristiano Ronaldóval.

Höjlund tizenegyesével nyertek a dánok Cardiffban

Aligha mondunk nagyot, ha azt állítjuk, Cardiffban tulajdonképpen érvényesült a papírforma – annak ellenére, hogy három napja Wales legyőzte Norvégiát, Dánia meg kikapott Portugáliától. Ugyan a házigazda walesiek már az első félidőben is többet birtokolták a labdát, de ez nem járt együtt azzal, hogy veszélyes helyzeteket tudtak volna kialakítani – a szünetig mindössze egy kaput eltaláló lövésükre a vendégek néggyel feleltek, s jóval kettő fölötti xG-vel bírtak. Hiába tolódott el a szünet után a labdabirtoklás még inkább a házigazdák felé, kapura továbbra is csak a vendégek futballoztak veszélyesen, ám végül a 75. percig kellett várniuk a vezetés megszerzésére – no meg Danny Ward kapus segítőkészsége sem ártott. A Wrexham kapusa előtt a saját ötöse előtt odapasszolta a labdát a dán Gustav Isaksennek, aztán fel is borította őt, a játékvezető videózás után büntetőt ítélt, amit aztán Rasmus Hojlund váltott gólra – extra lazán.

Ez pedig elegendőnek bizonyult a dánoknak a mérkőzés megnyeréséhez, s ezzel az is eldőlt, hogy Wales már nem nyerheti meg a csoportot.

NEMZETEK LIGÁJA

4. FORDULÓ

A-LIGA

4. CSOPORT

Portugália–Norvégia 2–1 (Cancelo 38., G. Ramos 79., ill. Ajer 36.)

Wales–Dánia 0–1 (Höjlund 75. – 11-esből)