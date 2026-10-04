NB III: a Haladás kétszer egyenlített a rangadón, megőrizte első helyét a tabellán

A labdarúgó NB III 10. fordulójának vasárnapi játéknapján a Délkeleti csoportban második helyezett, eddigi kilenc meccséből nyolcat megnyerő III. Kerület a 31. perctől emberhátrányban játszva 1–0-ra kikapott a Kispest-Honvéd II vendégeként. Az Északnyugati csoportban az éllovas Haladás kétszer egyenlítve játszott 2–2-t a dobogós Dorog otthonában, így maradt a tabella élén.

LABDARÚGÓ NB III

10. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Eger SE–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok 2–1

Tarpa SC–Debreceni VSC II 1–2

Nyíregyháza Spartacus II–Salgótarjáni BTC 0–1

Tiszafüredi VSE–Kisvárda Master Good II 0–2

Bacsó Beton-Cigánd SE–Gödöllői SK 2–2

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Mátészalkai MTK 2–2

Ózd-Sajóvölgye–Hajdúnánás FK 9–0

Debreceni EAC–Füzesabonyi SC 3–0 ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

1908 SZAC Budapest–FC Sopron 0–3

Dorogi Bányász FC–Haladás FC 2–2

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Credobus Mosonmagyaróvár–Puskás Akadémia FC II 1–4

Zalaegerszegi TE FC II–Bicskei TC 3–1

Komárom VSE–Opus Tigáz Tatabánya 0–2

VSC 2015 Veszprém–Sárisápi BSE 1–1

Király SE–Balatonalmádi SE 2–2

Frutti Drink-Perutz FC Pápa–ETO Akadémia 2–1 DÉLKELETI CSOPORT

Kispest-Honvéd FC II–III. kerületi TVE 1–0

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Hódmezővásárhelyi FC 1–1

Meton-FC Dabas SE–Csepel SC 1–0

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Újpest FC II–Monor SE 2–2

Vasas FC II–BKV Előre 3–0

Szolnoki MÁV FC–Gyulai Termál FC 3–4

Szegedi VSE–ESMTK 1–4

Békéscsaba 1912 Előre–Sándorfalvi SKE 0–1 DÉLNYUGATI CSOPORT

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Paksi FC II–Szekszárdi UFC 8–1

Iváncsa KSE–Sárbogárd SE 4–1

Érdi VSE–Kaposvári Rákóczi FC 3–1

Ferencvárosi TC II–MTK Budapest II 2–0

ReBase Majosi SE–PTE-PEAC 1–1

Pécsi MFC–Budafoki MTE 2–1

Dunaharaszti MTK–BFC Siófok 2–1

Szabadnapos: Budaörs