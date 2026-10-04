Nemzeti Sportrádió

A nagyot fordító Humphries nyerte meg a darts World Grand Prix-t

R. P.R. P.
2026.10.04. 23:03
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Luke Humphries nagyot fordítva nyerte meg a World Grand Prtix-t (Fotó: Getty Images)
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darts World Grand Prix darts Gerwyn Price Leicester Luke Humphries
Luke Humphries nyerte meg a Leicesterben megrendezett darts World Grand Prix-t. A második kiemelt angol 6:4-re nyert a walesi Gerwyn Price ellen.


Price villámgyorsan megnyerte az első szettet 3–0-ra, körátlaga 132.62 volt (12, 10 12 nyilas legek), és ez a World Grand Prix történetének legjobb szettje lett.

A második játszma már izgalmasabb volt. Price 2–1-re vezetett, Humphries 167-ről majdnem kiszállt az egyenlítésért, ám a bullt elhibázta. Price megoldotta a 82-t, és így máris 2:0-ra vezetett.

A harmadik szett döntő legig ment, de ezt is Price hozta, bő félórányi játék után a walesi megszerezte a végső győzelemhez szükséges szettek felét.

A negyedik szettben Humphries döntő legben szépített. Price letette magát 40-re, de az angol kidobta a 105-öt, és így 3–2-vel 3:1-re jött fel.

Ezután Humphries tovább zárkózott (3–1-gyel), pedig Price körátlaga még ekkor is 100 fölött járt, miközben Humphriesé a 90-et sem érte el.

Humphries ötleges szettben egyenlített (3:3), majd a hetedik megnyerésével átvette a vezetést!

Price-nak sikerült megállítania ellenfele rohamát (4:4), de utána megint Humphries jutott előnyhöz.

A tizedik szettben a meccs végére rendkívül feljavuló Humphries 107-es átlagot hozott, és ez ellen Price már nem tudott mit kezdeni. Az angol 11 nyilas leggel zárta le a döntőt, 6:4-es győzelmet aratva.

Humphries másodszor nyerte meg a dupla beszállós tornát.

DARTS
PDC WORLD GRAND PRIX, LEICESTER
Döntő
Luke Humphries (angol, 2)–Gerwyn Price (walesi, 4.) 6:4

 

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