A nagyot fordító Humphries nyerte meg a darts World Grand Prix-t



Price villámgyorsan megnyerte az első szettet 3–0-ra, körátlaga 132.62 volt (12, 10 12 nyilas legek), és ez a World Grand Prix történetének legjobb szettje lett.

GERWYN PRICE AVERAGES 132.62 TO TAKE FIRST SET 🤯 12-darter, 10-darter, 12-darter… the best set in World Grand Prix history! 🔥 📺 https://t.co/TMDN8xUQq6 #WGPDarts | Final https://t.co/F45l2xcM6M — PDC Darts (@OfficialPDC) October 4, 2026

A második játszma már izgalmasabb volt. Price 2–1-re vezetett, Humphries 167-ről majdnem kiszállt az egyenlítésért, ám a bullt elhibázta. Price megoldotta a 82-t, és így máris 2:0-ra vezetett.



A harmadik szett döntő legig ment, de ezt is Price hozta, bő félórányi játék után a walesi megszerezte a végső győzelemhez szükséges szettek felét.



A negyedik szettben Humphries döntő legben szépített. Price letette magát 40-re, de az angol kidobta a 105-öt, és így 3–2-vel 3:1-re jött fel.

Luke Humphries gets his first set on the board tonight! 💪 #WGPDarts https://t.co/mUVktas2RW — PDC Darts (@OfficialPDC) October 4, 2026

Ezután Humphries tovább zárkózott (3–1-gyel), pedig Price körátlaga még ekkor is 100 fölött járt, miközben Humphriesé a 90-et sem érte el.



Humphries ötleges szettben egyenlített (3:3), majd a hetedik megnyerésével átvette a vezetést!



Price-nak sikerült megállítania ellenfele rohamát (4:4), de utána megint Humphries jutott előnyhöz.

HUMPHRIES ONE AWAY ‼️ Luke Humphries gives a HUGE roar after an incredible 10-dart leg, and he's one set away from the World Grand Prix title! 📺 https://t.co/TMDN8xUQq6 #WGPDarts | Final https://t.co/9UhG1W6NWu — PDC Darts (@OfficialPDC) October 4, 2026

A tizedik szettben a meccs végére rendkívül feljavuló Humphries 107-es átlagot hozott, és ez ellen Price már nem tudott mit kezdeni. Az angol 11 nyilas leggel zárta le a döntőt, 6:4-es győzelmet aratva.



Humphries másodszor nyerte meg a dupla beszállós tornát.

HUMPHRIES WINS THE 2026 WORLD GRAND PRIX 👑 Luke Humphries comes back from 3-0 down against Gerwyn Price to win 6-4 and claim a second double-start title 🙌 https://t.co/NOFwzfYHER — PDC Darts (@OfficialPDC) October 4, 2026

HUMPHRIES HAS DONE IT! 🏆 Luke Humphries reclaims the @BoyleSports World Grand Prix title with an INCREDIBLE comeback victory over Gerwyn Price! 👏 https://t.co/EG590NG04d — PDC Darts (@OfficialPDC) October 4, 2026

DARTS

PDC WORLD GRAND PRIX, LEICESTER

Döntő

Luke Humphries (angol, 2)–Gerwyn Price (walesi, 4.) 6:4