Nemzeti Sportrádió

Az osztrákok ismét pontot mentettek idegenben, az írek ezúttal nem bírtak Izraellel a B-ligában

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.04. 22:45
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A 85. percben egyenlítettek az osztrákok (Fotó: Getty Images)
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Az osztrák válogatott 1–1-es döntetlent játszott Koszovóban a labdarúgó Nemzetek Ligája B-ligájának 4. fordulójában vasárnap este, és Írország is ugyanilyen eredményt ért el Izrael ellen Topolyán.

Írországban kétgólos hátrányból állt fel Ausztria, és szerzett egy pontot. Koszovóban szintén hátrányba került nyugati szomszédunk válogatottja, a 70. percben Edon Zhegrova tört be jobbról a tizenhatoson belülre, majd Fisnik Asllanihoz passzolt, aki 12 méterről a jobb alsóba lőtt. Az osztrákok Pristinában is egyenlítettek, a 85. percben Sasa Kalajdzic csúsztatása után Christoph Lang bólintott 11 méterről a kapu jobb oldalába. Hiába álltak a hazaiak közelebb a győzelemhez (volt kapufájuk is), 1–1-es döntetlen született.

Az írek a „rendezési kihívások” elkerülése érdekében semleges helyszínen, a szerbiai Topolyán fogadták az izraeli válogatottat, méghozzá zárt kapuk mögött. A debreceni Nagyerdei Stadionban 3–0-ra nyert az ír csapat, amely a „visszavágón” is megszerezte a vezetést, Troy Parrott tizenegyesből volt eredményes. A szünet után hamar egyenlítettek a vendégek, Dor Perec hét méterről belőtte az elé pattanó labdát. Az utolsó 20 percben Izrael kétszer is eltalálta a kapufát, de összességében a vendéglátónak sokkal több helyzete volt az 1–1-gyel záruló meccsen.

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
3. CSOPORT, 4. FORDULÓ
Koszovó–Ausztria 1–1 (Asllani 70., ill. Ch. Lang 85.)
Írország–Izrael 1–1 (Parrott 39. – 11-esből, ill. Dor Perec 47.)

 

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