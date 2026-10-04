Női kosár: nem volt könnyű dolga, de nyert a DVTK

Vasárnapra maradt a második kör rangadója a női élvonalban. A DVTK Hun-Therm szerdán otthon kikapott a szerb Crvena zvezdától az Euroliga selejtezőjének döntőjében, így az Európa-kupában folytathatja a nemzetközi szereplését a jövő héten. A KSC Szekszárd ebben az évadban nem vállalta az európai porondot, ez viszont lehetőséget nyújt neki, hogy az NB I-re összpontosítja minden erejét. Ennek szellemében a nemzetközi vizektől ugyancsak távolmaradó Pécs legyőzésével vágott neki a 2026–2027-es idénynek.

Öt nullával kezdett a Szekszárd a kissé ötlettelen játékkal nyitó házigazdával szemben, amely aztán hamar elkezdte termelni a kosarakat, és hét perc elteltével 19–13-as előnybe került. A második negyed elején aztán tíz pont fölé nőtt a diósgyőri vezetés, a tolnaiak pontatlanul céloztak kintről. Mondjuk Jáhni Zsófiának a sima ziccer sem ment, miután már 14-gyel léptek meg a hazaiak – Nicole Enabosi ekkor már 11 pontnál járt. Váratlanul jött 30–18-nál Magyar Gergely időkérése, de muszáj volt elmondania, mivel elégedetlen. Meg is köszönte a Szekszárd, hogy időt kértek neki, újabb öt pontot szerzett válasz nélkül, feljött mínusz hétre, majd Rátkai Eszter és Dombai Réka triplájával négyre. Sőt, Jáhni kettesének köszönhetően 33–31 állt az eredményjelzőn, Magyar mester ismét magához rendelte együttesét.

A nagyszünet után egyből visszavette a vezetést a Szekszárd, Dombai csapata hatodik távoli dobását értékesítette, aztán Tóth Orsolya a hetediket – ötven százalékkal céloztak a látogatók. Volt még fordulat a találkozón, Enabosi elérte a húsz pontot, a DVTK 56–45-ös előnyhöz jutott, noha néhány perccel korábban hatpontos hátrányba került. Ez a különbség igen masszívnak tűnt az utolsó negyed előtt, na de ezen a meccsen nem jelenthettük ki, hogy eldőlt a győzelem sorsa.

Fel is zárkóztak hét pontra Magyar Bianka tanítványai, majd még közelebb jöttek a jól játszó Nahomis Vargas-Hardy eredményes centermunkájával. Aztán amint melegedett a pite, a válogatott Kányási Veronika talált be kintről (64–55), s lassanként visszaállt a tíz pont feletti differencia, az utolsó két percet 70–57-ről kezdték el a felek. A végén növelni is tudta előnyét a DVTK, amely bizonyította, itthoni szinten erősnek számít a csapata.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

DVTK HUNTHERM–KSC SZEKSZÁRD 74–57 (23–14, 15–22, 18–10, 18–11)

Miskolc, 1250 néző. V: Makrai, Söjtöry, Pozsonyi.

DIÓSGYŐR: Aho N. 6, Boros J. 6, KÁNYÁSI 13/3, Fárbás Eliza 2, ENABOSI 20/3. Csere: AHO T. 12/3, Poczkodi, Szabó F. 2, Telegdy 3/3, Smuda 3, Balayera 7/3.Edző: Magyar Gergely

SZEKSZÁRD: Rátkai 4/3, Tóth O. 6/3, Holcz 2, JÁHNI 20/6, VARGAS-HARDY 15/6. Csere: Dombai 8/6, Dávid M., Szűcs G., Nyári, Baa 2. Edző: Magyar Bianka

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–5. 6. p.: 11–11. 7. p.: 19–13. 14. p.: 30–16, 17. p.: 33–31. 22. p.: 38–44. 24. p.: 45–45. 28. p.: 53–45. 34. p.: 58–53

MESTERMÉRLEG

Magyar Gergely: – Arra számítottam, hogy nem lesz egyszerű meccs, de arra nem, hogy ilyen nehézzé válik. Támadásban és védekezésben is sok hibát vétettünk, most regenerálódunk, és ezeket javítva készülünk fel a soron következő találkozónkra.

Magyar Bianka: – Sajnos csak időszakosan nyújtottunk jó teljesítményt. Támadó és védő oldalon is rosszul kosárlabdáztunk. Ettől a folytatásban sokkal több kell majd tőlünk.