Kerkez nélkül, de Bollával – állítsa össze a magyar válogatott kezdőcsapatát Ukrajna ellen!

A magyar válogatott Nagyszombatban Ukrajna ellen zárja az őszi négy Nemzetek Ligája-meccsét. Az biztos, hogy a grúzok ellen győztes gólt szerző Kerkez Milos sárga lapos eltiltása miatt nem lesz ott a pályán, Marco Rossi szövetségi kapitány viszont ismét számíthat az Észak-Írország ellen megsérült Bolla Bendegúzra. Szokás szerint játékra hívjuk olvasóinkat, állítsák össze a válogatott kezdőcsapatát Ukrajna ellen

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 4.FORDULÓ

Hétfő, 20.45: Ukrajna–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Nagyszombat. Vezeti: Pajac (horvát) A másik mérkőzésen:

Hétfő, 20.45.: Észak-Írország–Grúzia – élőben az NSO-n! Betöltés… A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Milán (Vasas FC), Szalai József (Paksi FC)