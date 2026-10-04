Nemzeti Sportrádió

Kerkez nélkül, de Bollával – állítsa össze a magyar válogatott kezdőcsapatát Ukrajna ellen!

H. Á.H. Á.
2026.10.04. 21:26
null
Fotó: Árvai Károly
Címkék
csapatösszeállító Magyarország Ukrajna magyar válogatott ukrán válogatott
A magyar válogatott Nagyszombatban Ukrajna ellen zárja az őszi négy Nemzetek Ligája-meccsét. Az biztos, hogy a grúzok ellen győztes gólt szerző Kerkez Milos sárga lapos eltiltása miatt nem lesz ott a pályán, Marco Rossi szövetségi kapitány viszont ismét számíthat az Észak-Írország ellen megsérült Bolla Bendegúzra. Szokás szerint játékra hívjuk olvasóinkat, állítsák össze a válogatott kezdőcsapatát Ukrajna ellen

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 4.FORDULÓ
Hétfő, 20.45: Ukrajna–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Nagyszombat. Vezeti: Pajac (horvát)

A másik mérkőzésen:
Hétfő, 20.45.: Észak-Írország–Grúzia – élőben az NSO-n!

 A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Milán (Vasas FC), Szalai József (Paksi FC) 

 

csapatösszeállító Magyarország Ukrajna magyar válogatott ukrán válogatott
Legfrissebb hírek

„A kapusokkal suttogó” – válogatott kapusaink tanítója

Magyar válogatott
2 órája

Interjú Andrij Sevcsenkóval a hétfői Nemzeti Sportban

Minden más foci
4 órája

Marco Rossi: Még semmi sincs veszve, nyílt a küzdelem a csoportelsőségért

Magyar válogatott
4 órája

Galéria: Bolla már edzett, Szoboszlai papucsban nézte a társakat

Magyar válogatott
10 órája

Kerkez Milos elhagyta a válogatott edzőtáborát

Magyar válogatott
12 órája

A grúz elemző szerint Szoboszlai Dominik stresszben tartotta a védelmüket

Magyar válogatott
15 órája

Sokan meglepődtek Szoboszlai lecserélésén, pedig nem éppen először fordult elő

Magyar válogatott
Tegnap, 18:22

A számok nem hazudnak: Szoboszlai világklasszis teljesítményt nyújtott Grúzia ellen

Magyar válogatott
Tegnap, 17:23