Nemzeti Sportrádió

Andrij Sevcsenko üzent a kapitánynak: Dominik, ne most villogj!; Magyar remény, olasz presztízs – győzni kellene

SZ. M.SZ. M.
2026.10.04. 23:29
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Sérüléséről, a magyar válogatott elleni hétfői Nemzetek Ligája-összecsapásról, Szoboszlai Dominikról és az 1999-es Dinamo Kijevről is beszélt lapunk érdeklődésére Andrij Sevcsenko, az ukrán labdarúgás legendás alakja, aki a napokban töltötte be ötvenedik életévét. Az aranylabdás futballistát Kamler János kérdezte.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi újra kiemelte, milyen fontos volt számára és a játékosoknak is, hogy Csányi Sándor MLSZ-elnök meglátogatta a csapatot a grúzok elleni mérkőzés előtt, s hogy a pénteki 1–0-s győzelemmel életben maradtak a remények, amelyeket a reménybeli Ukrajna elleni siker táplálhatna tovább – szintúgy kérdés, hogyan alakul a Maestro olasz edzők elleni meccsmérlege… Cserháti András írása.

Efraín Juárez tudja, hogy szó sincs varázslatról. A Zólyombrézó elleni felkészülési mérkőzést (1–1) követően nyilatkozott lapunknak a győrieket irányító Efraín Juárez, aki rendkívül derűlátó az edzőtáborban elvégzett munka miatt. Mohai Dominik interjúja.

Anna Kristensen: A jó rajt megvan, de még hosszú út áll előttünk. Az FTC női kézilabda-csapata a román CSM Bucuresti ellen megnyerte az első rangadóját a 2026–2027-es BL-idényben. A közelmúltban is világklasszis kapusai voltak a magyar együttesnek, de amit eddig a dán Anna Kristensen mutat, az még hozzájuk képest is egy szinttel feljebbinek tűnik. Szendrei Zoltán írása

Hajdú Kata: Mintha újjászülettem volna. Hajdú Kata szombaton új csapatával, a görög Olympiakosszal megnyerte a női vízilabda európai Szuperkupát. A 20 éves játékossal a történtekről, az eddigi tapasztalatairól és a céljairól Krasznai Bence beszélgetett.

Verstappen legyőzte a káoszt, Antonelli nagyot lépett a vb-cím felé. Idei első győzelmét aratta Max Verstappen a Malajziában megrendezett Bahreini Nagydíjon, amely az eső és egy általános szoftverhiba miatt hosszú várakozás után kezdődött csak el. George Russell technikai hiba miatt nullázott, így Kimi Antonelli vb-előnye 84 pontra duzzadt. Zsoldos Barna összefoglalója.

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