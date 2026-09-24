Nemzeti Sportrádió

Infantino párbeszédet szorgalmaz a tervezett FIFA-reformok előtt

2026.09.24. 16:22
Fotó: Getty Images
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FIFA reformok Gianni Infantino
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke nyílt párbeszédet kezdeményez a világszervezet lehetséges reformjairól, szerinte ugyanis szükség van „az egymásra figyelés és a kölcsönös tisztelet kultúrájára”.

„Nem pozitív címek generálásáról van szó, hanem arról, hogy azt tegyük, ami a sportág javát szolgálja – írta csütörtökön a közösségi oldalán Gianni Infantino. – Soha nem voltam még ennyire elszánt ebben. A FIFA mindig aktív és elkötelezett. Én magam is elkötelezett vagyok, és szeretném hallani, hogyan fejleszthetjük tovább a labdarúgást mindenki javára, szerte a világon.”

Gianni Infantino hetek óta nyomás alatt áll. Többek között amiatt bírálták az elmúlt hónapokban, mert véleményük szerint túl szoros kapcsolatot ápol Donald Trump amerikai elnökkel, ami vitatott esetekhez vezetett a nyári, amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű világbajnokságon. A svájci-olasz sportvezetőt sokan lemondásra szólították fel, miután felmerült, hogy a vb-ket és más FIFA-tornákat Trump köréhez köthető magánbefektetők számára értékesíthetik. Azt is felrótták neki, hogy a javaslatokat nem osztotta meg a FIFA több vezető tisztségviselőjével.

A negatív visszhangra reagálva Infantino néhány nap alatt elvetette az ötletet, és most – a márciusi elnökválasztás előtt, melyen indulni szándékozik – a reformokról szóló egyeztetésekkel próbálja helyreállítani a megromlott kapcsolatokat.

Infantino korábban már írt levelet a FIFA döntéshozó testületének, a tanácsnak és a nemzeti szövetségeknek arról, hogy nyitott a változásokra.

„A világ különböző pontjairól kaptam pozitív visszajelzéseket a levéllel kapcsolatban, fontos, hogy továbbra is figyeljünk egymásra” – tette hozzá.

A reformjavaslatokat a FIFA-tanács következő, októberi ülésén vitatják meg.

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