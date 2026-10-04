„Nem szeretnék a szövetségi kapitány helyében lenni” – a Horvát Sportújságíró-szövetség elnöke Modricék hatalmas kudarca után

– Horvátország korábban még soha nem veszített hétgólos különbséggel mérkőzést. Milyen ma a hangulat az országban?

– Amikor Horvátország néhány évvel ezelőtt hat-nullára kikapott Spanyolországtól, az a találkozó legalább mérkőzésnek nézett ki. Ez az Anglia elleni összecsapás viszont leginkább egy feltétel nélküli megadásra emlékeztetett. Nem volt összhang, nem voltak elképzelések, nem volt szenvedély. Elég annyit mondani, hogy az első igazán komoly szabálytalanságot csak a második félidőben követtük el…

– Slaven Bilic szövetségi kapitány láthatóan teljesen összetört a mérkőzés után, és kijelentette, hogy szégyelli magát, valamint vállalja a felelősséget. Luka Modric pedig azt mondta, hogy húsz év után először érzett szégyent egy mérkőzés után. Mit gondol, hogyan fogadta ezt a horvát közvélemény?

– Nagyon sok éve ismerem Slavent, de még soha nem láttam ennyire elveszettnek. A mérkőzés után egyszerűen nem tudta, mit mondjon az újságíróknak. Nyilvánvalóan tisztában volt azzal, hogy hibázott a kezdőcsapat összeállításakor és abban is, ahogyan megpróbálta motiválni a játékosokat egy ilyen félelmetes ellenféllel szemben. Ezt nem lehet a játékosokra hárítani, legalábbis nem kizárólag rájuk. Modric is utalt erre a sorok között. Így ma, egy nappal egy ilyen vereség után, semmiképpen sem szeretnék Bilic helyében lenni.

– Bilic éppen csak visszatért a válogatotthoz Zlatko Dalic rendkívüli korszaka után. Van még türelme vele szemben a horvát közvéleménynek?

– A rijekai vereséggel Bilic felélte a horvát közvélemény türelmét. A szurkolók már nem hajlandók tovább tolerálni az állandó keretforgatást, a megfelelő kezdőcsapat keresését, valamint azt, hogy sem Spanyolország, sem Anglia ellen nem sikerült megtalálni a megfelelő válaszokat. Nem meglepő, hogy a horvát közösségi médiában egyre gyakrabban jelenik meg a „Hozzák vissza Dalicot!”-követelés. A szurkolók olyan csapatot szeretnének látni, amilyet Dalic épített fel. Bárkitől ki lehet kapni, de feladni egy mérkőzést nem lehet.

– És most Spanyolország következik. Mit tud egyáltalán megváltoztatni Bilic ilyen rövid idő alatt?

– Erre a kérdésre magának Slaven Bilicnek kell választ adnia. Ugyanakkor most már a játékosoknak is bizonyítaniuk kell. Ha Modric megalázva hagyta el a pályát, és kijelentette, hogy még soha nem játszott ilyen rosszul, akkor éppen a legnehezebb ellenféllel szemben kell megmutatniuk a legjobb formájukat. Zlatko Dalic idején bizonyos mérkőzésekre Dalic és Modric közösen állították össze a csapatot. Most viszont minden jel arra utal, hogy Bilic Modric bevonása nélkül hozza meg ezeket a döntéseket, és ezt a játékosok is érzik. Beljo az egyetlen gólunkat szerezte a spanyolok ellen, majd az angolokkal szemben nemhogy a kispadon nem kapott helyet, hanem egyenesen a lelátóra került. Ha ez azért történik, mert Bilic az egész keretet tesztelni akarja, akkor ennek azonnal véget kell vetnie. Spanyolország ellen a legerősebb csapatát kell pályára küldenie.

– A kapitány azt mondta, hogy nem taktikai meglepetés okozta a kudarcot, hanem az energia, az intenzitás és az önbizalom hiánya. Helyreállíthatók ezek negyvennyolc óra alatt?

– Ez elsősorban az egész csapat számára fontos kérdés. A spliti mérkőzés – amely egyébként Bilic szülővárosában lesz – eldöntheti, hogy egyáltalán maradhat-e szövetségi kapitány. Horvátország tisztában van azzal, hogy a Dalic utáni időszak már nem lesz olyan, mint az oroszországi és a katari világbajnokság. Senki sem szeretne újabb futballszégyent átélni. A horvát közvélemény azonban nem hiszi el Bilic magyarázatát, miszerint előre számított az angolok játékstílusára és a kereten belüli vírusos megbetegedések akadályozták a játékosokat abban, hogy csúcsformában legyenek. Ennek ellenére a spliti lelátók fantasztikus hangulata életre keltheti a csapatot. Akár győznek, akár veszítenek, most az a legfontosabb, hogy ismét megmutassák, mire képesek.

– Spanyolország világbajnokként érkezik Splitbe. Mire számíthatnak a szurkolók?

– Olyan játékosokat kell pályára küldeni, akik képesek és hajlandók is „háborúba menni”, akiket nem törtek meg az utóbbi időszak megpróbáltatásai, és akik készen állnak a küzdelemre. Fel kell hagynia a Gvardiol és Vuskovic szerepeltetésével kapcsolatos védelmi kísérletezéssel. Splitben Horvátország legkeményebb harcosainak kell pályára lépniük. A spliti közönség a csapat mögött lesz, bár Bilicet valószínűleg kifütyülik. Bárki is fut ki eléjük a pályára, száz százalékot kell nyújtania. Bilicnek abba kell hagynia a kísérletezést. Splitben végre valódi futballt kell játszani!

– Végül: a 0–7 egy katasztrofális este volt, vagy egy korszak végét is jelezheti?

– A legegyszerűbb válasz: mindkettő. A válogatott átmeneti időszakba lépett a „régi” Horvátország – Modriccsal, Perisiccsel és a rutinos játékosokkal – és az „új” Horvátország között, amely még mindig keresi önmagát. Sajnos Bilic sem találta még meg a helyét. A spliti mérkőzésnek meg kell mutatnia, merre tart Horvátország: egy alacsonyabb szint felé, vagy képes megmaradni a legjobbak között.

AZ INTERNET NÉPE SEM KÍMÉLI SLAVEN BILICET A 7–0-S VERESÉG UTÁN