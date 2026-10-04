Európai kézilabdaligák: kilenc magyar góllal nyert a Slatina

A liga honlapja szerint a hazaiaknál Grosch Vivien négy, Tóth Krisztina egy gólt lőtt, Sztankovics Réka ezúttal nem volt eredményes.



Ónodi-Jánoskúti Máté négy góljával az USAM Nimes Gard otthon 35–33-ra nyert a Pays d'Aix Université Club ellen a francia férfiligában. A vendégeknél Nagy Ádám egyszer talált a hálóba.