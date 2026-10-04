Európai kézilabdaligák: kilenc magyar góllal nyert a Slatina

Kácsor Gréta hat, Papp Nikoletta három góllal járult hozzá a CSM Slatina 30–25-ös győzelméhez a CSM Targu Mures otthonában a román női kézilabda-bajnokság vasárnapi játéknapján.
A liga honlapja szerint a hazaiaknál Grosch Vivien négy, Tóth Krisztina egy gólt lőtt, Sztankovics Réka ezúttal nem volt eredményes.
Ónodi-Jánoskúti Máté négy góljával az USAM Nimes Gard otthon 35–33-ra nyert a Pays d'Aix Université Club ellen a francia férfiligában. A vendégeknél Nagy Ádám egyszer talált a hálóba.
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