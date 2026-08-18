Birkózás: Zsitovoz Petro bronzérmes a pozsonyi U20-as vb-n
A kötöttfogású Zsitovoz Petro bronzérmet szerzett a 67 kilósok mezőnyében a pozsonyi U20-as birkózó-világbajnokságon.
Azok után, hogy hétfőn két magyar éremnek is örülhettünk, kedden este újabb bronzzal bővült a mieink éremkollekciója a Pozsonyban zajló U20-as vb-n.
Az ESMTK-KIMBA korosztályos Eb-győztes birkózója, Zsitovoz Petro az előző napon két remek győzelem után vereséget szenvedett az elődöntőben, így másnap a bronzmeccsen volt érdekelt. A pesterzsébetiek reménysége 0–3-s hátrányról felállva, nagyszerű pörgetésekkel végül 11–3-ra (technikai tussal) legyőzte az U23-as világbajnok, egyiptomi Mohamed Abdelrehimet a harmadik helyért.
Zsitovoz negyedik alkalommal állhatott dobogóra utánpótlás-világeseményen.
(Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)
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