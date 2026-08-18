Birkózás: Zsitovoz Petro bronzérmes a pozsonyi U20-as vb-n

Azok után, hogy hétfőn két magyar éremnek is örülhettünk, kedden este újabb bronzzal bővült a mieink éremkollekciója a Pozsonyban zajló U20-as vb-n.

Az ESMTK-KIMBA korosztályos Eb-győztes birkózója, Zsitovoz Petro az előző napon két remek győzelem után vereséget szenvedett az elődöntőben, így másnap a bronzmeccsen volt érdekelt. A pesterzsébetiek reménysége 0–3-s hátrányról felállva, nagyszerű pörgetésekkel végül 11–3-ra (technikai tussal) legyőzte az U23-as világbajnok, egyiptomi Mohamed Abdelrehimet a harmadik helyért.

Zsitovoz negyedik alkalommal állhatott dobogóra utánpótlás-világeseményen.

(Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)