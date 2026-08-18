Vízilabda: továbbjutás csoportmásodikként az U18-as leány-vb-n
Négygólos vereséget szenvedett az U18-as leány vízilabda-válogatott a görögöktől a harmadik meccsén, így csoportmásodikként jutott tovább a negyeddöntőbe a tenerifei korosztályos világbajnokságon.
Az olaszok és a hollandok legyőzése után a magyar csapat kedden délután 14–10-re kikapott a görögöktől a harmadik csoportmérkőzésén a tenerifei U18-as leány vízilabda-világbajnokságon. A találkozó lényegében már az első félidő végére eldőlt, ugyanis addigra a görögök 9–3-ra elléptek, és ezek után a harmadik és negyedik negyedben már csak kozmetikázni sikerült a hátrányt.
Ezzel a mieink két győzelemmel és egy vereséggel a csoportjuk második helyén végeztek, és várhatják a péntek esti negyeddöntőt.
U18-AS LEÁNY-VILÁGBAJNOKSÁG, TENERIFE
Csoportkör, harmadik forduló
Magyarország–Görögország 10–14 (2–4, 1–5, 3–3, 4–2)
Gólszerzőink: Mihók M. 3, Kenéz K., 2, Szalkai H., Dimitrovics N., Keszthelyi S., Hetzl A., Tomori G.
Csoportkör, harmadik forduló
Magyarország–Görögország 10–14 (2–4, 1–5, 3–3, 4–2)
Gólszerzőink: Mihók M. 3, Kenéz K., 2, Szalkai H., Dimitrovics N., Keszthelyi S., Hetzl A., Tomori G.
(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)
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