Vízilabda: továbbjutás csoportmásodikként az U18-as leány-vb-n

Az olaszok és a hollandok legyőzése után a magyar csapat kedden délután 14–10-re kikapott a görögöktől a harmadik csoportmérkőzésén a tenerifei U18-as leány vízilabda-világbajnokságon. A találkozó lényegében már az első félidő végére eldőlt, ugyanis addigra a görögök 9–3-ra elléptek, és ezek után a harmadik és negyedik negyedben már csak kozmetikázni sikerült a hátrányt.

Ezzel a mieink két győzelemmel és egy vereséggel a csoportjuk második helyén végeztek, és várhatják a péntek esti negyeddöntőt.

U18-AS LEÁNY-VILÁGBAJNOKSÁG, TENERIFE

Csoportkör, harmadik forduló

Magyarország–Görögország 10–14 (2–4, 1–5, 3–3, 4–2)

Gólszerzőink: Mihók M. 3, Kenéz K., 2, Szalkai H., Dimitrovics N., Keszthelyi S., Hetzl A., Tomori G.

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)