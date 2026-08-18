Ismét indul a Debrecen Nagydíjon az ausztrálok salakmotoros-klasszisa

A viadalon 12 nemzet 16+1 versenyzője vesz részt, a 20 alapfutam után két elődöntő következik, majd az ötfős finálé. A 2017-ben világbajnok Jason Doyle 2022-ben mutatkozott be a debreceni közönségnek, akkor ezüstérmet szerzett, tavaly viszont győzni tudott a cívisvárosban.

Barcsa Lajos (Fidesz-KDNP) alpolgármester a sajtótájékoztatón kiemelte: városukban a nemzeti ünnep mellett augusztus 20. a Virágkarneválról és a salakmotorról is szól, hiszen az érdeklődők egész napos csomagot kapnak, amelyben délelőtt a felvonulásé, a virágkocsiké, míg délután az adrenaliné, a motoroké a főszerep. Barcsa Lajos emlékeztetett, hogy a salakmotorpálya nagy jelentőséggel bír Debrecenben, ugyanis több mint ezer vendégéjszakát töltöttek el a városban azok, akik kizárólag a technikai sport miatt érkeztek városukba. A versennyel kapcsolatban ismertette, hogy a városkártyával rendelkező helyi lakosok olcsóbban tudnak jegyet venni, míg a 6 év alattiaknak és a junior városkártyával rendelkezőknek ingyenes a belépés.

Baráth Norbert, a Speedwolf Sportszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy eddig 11 nemzet vett részt a nagydíjon, így a mostani 12 rekordnak számít. Hozzátette: a meghívásos versenyre több nagy név is érkezik, Doyle mellett starthoz áll a lengyel Jakub Jamróg, kétszeres páros Európa-bajnoki aranyérmes, a debreceni pálya korábbi pályacsúcstartója. Ott lesz a mezőnyben a két évvel ezelőtti győztes, négyszeres szlovén bajnok Matic Ivacic, valamint Jevgenijs Kostigovs korábbi lett bajnok. A házigazda magyarokat Lovas Zoltán képviseli majd. A fiatal motoros már második alkalommal vesz részt a nagydíjon. Lovas Zoltán kijelentette: erős mezőny állt össze, ő pedig minden rajthoz úgy áll majd oda, hogy a legtöbbet és a legjobbat hozza ki magából, remélve, hogy ez legalább egy futamgyőzelemhez elég lesz.

Baráth Norbert kiemelte, hogy a kapukat 13 órakor nyitják, ezután aláírásokat lehet gyűjteni, illetve be lehet látogatni a depóba is. A bevonulás 15.45 órakor, a verseny 16 órakor kezdődik.

Szabó Péter, a Schaeffler Debrecen ügyvezetője elmondta, hogy évek óta támogatják a szervezőket, és a korábbi évek rendezvényeit látva azt a következtetést tudják levonni, hogy a régió ki van éhezve a technikai sportokra.