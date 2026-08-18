Az újonc Fót a bajnok Szombathelyhez látogat a férfi kosárlabda NB I nyitányán

A magyar szövetség honlapján kedden hozták nyilvánosságra az új idény sorsolását. Az előző szezon döntőjének párosítása a 13. fordulóban, december közepén ismétlődik meg, amikor a Szolnok látogat Szombathelyre.

A nők mezőnyében minden fordulóban lesz egy szabadnapos csapat, ugyanis a Dávid Kornél KA visszalépett, a Soproni Darazsak együttese pedig nem vállalta a feljutást, vagyis páratlan a létszám. A bajnok NKA Universitas Pécs a KSC Szekszárd vendége lesz az első körben, döntőbeli ellenfelével, a DVTK-val pedig a 11. fordulóban, december 9-én szerdán találkozik először, Miskolcon.

Az első forduló hivatalos játéknapja a férfiak és a nők esetében is szeptember 26., szombat, de a pontos mérkőzésidőpontok csak a csapatok egyeztetéseit követően válnak hivatalossá.

KOSÁRLABDA NB I

Az 1. forduló programja (szeptember 26.)

Férfiak

Falco KC Szombathely–Phoenix Fóti Tigrisek

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–MVM-OSE Lions

Kometa-KVGY Kaposvári KK–SZTE-Szedeák

Atomerőmű SE–NKA Universitas Pécs

Budapesti Honvéd SE–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Alba Fehérvár–Egis Körmend

Sopron KC–Debreceni EAC

Nők

KSC Szekszárd–NKA Universitas Pécs

Vasas Akadémia–DVTK HunTherm

VBW CEKK Cegléd–Sopron Basket

ETO Basket–ELTE BEAC Újbuda

BKG-Prima Szigetszentmiklós–Csata TKK

Szabadnapos: TFSE