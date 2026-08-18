Nemzeti Sportrádió

Az újonc Fót a bajnok Szombathelyhez látogat a férfi kosárlabda NB I nyitányán

2026.08.18. 18:27
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Fotó: Czinege Melinda
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kosárlabda MKOSZ Falco
Az újonc Phoenix Fóti Tigrisek csapata a címvédő Falco KC Szombathely vendége lesz a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának első fordulójában.

A magyar szövetség honlapján kedden hozták nyilvánosságra az új idény sorsolását. Az előző szezon döntőjének párosítása a 13. fordulóban, december közepén ismétlődik meg, amikor a Szolnok látogat Szombathelyre.

A nők mezőnyében minden fordulóban lesz egy szabadnapos csapat, ugyanis a Dávid Kornél KA visszalépett, a Soproni Darazsak együttese pedig nem vállalta a feljutást, vagyis páratlan a létszám. A bajnok NKA Universitas Pécs a KSC Szekszárd vendége lesz az első körben, döntőbeli ellenfelével, a DVTK-val pedig a 11. fordulóban, december 9-én szerdán találkozik először, Miskolcon.

Az első forduló hivatalos játéknapja a férfiak és a nők esetében is szeptember 26., szombat, de a pontos mérkőzésidőpontok csak a csapatok egyeztetéseit követően válnak hivatalossá.

KOSÁRLABDA NB I
Az 1. forduló programja (szeptember 26.)
Férfiak
Falco KC Szombathely–Phoenix Fóti Tigrisek
NHSZ-Szolnoki Olajbányász–MVM-OSE Lions
Kometa-KVGY Kaposvári KK–SZTE-Szedeák
Atomerőmű SE–NKA Universitas Pécs
Budapesti Honvéd SE–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
Alba Fehérvár–Egis Körmend
Sopron KC–Debreceni EAC
Nők
KSC Szekszárd–NKA Universitas Pécs
Vasas Akadémia–DVTK HunTherm
VBW CEKK Cegléd–Sopron Basket
ETO Basket–ELTE BEAC Újbuda
BKG-Prima Szigetszentmiklós–Csata TKK
Szabadnapos: TFSE

 

kosárlabda MKOSZ Falco
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