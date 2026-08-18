Hat fontos mérkőzésre készülnek Gasper Okorn tanítványai



A magyar felnőtt-kosárlabdacsapatok beköltöztek augusztus második felére Székesfehérvárra, a női válogatott mellett a férfi is a királyok városában edzőtáborozik. Perl Zoltánék is nagy feladatra készülnek, hiszen a világbajnoki selejtezőkör második fordulója kezdődik a hónap végén, a mieink az L-csoportban kaptak helyet Franciaország, Finnország, Észtország, Svédország és Szlovénia társaságában, a jelenlegi helyzet alapján a francia és a finn válogatotton kívül minden együttesnek kilenc pontja van, a legjobb három jut tovább. Még hat mérkőzés vár a magyar csapatra, ebből kettő augusztus végén esedékes, 27-én Miskolcon az észteket fogadják a mieink, míg 30-án Ljubljanában lesz jelenésük a szlovénok ellen.

„Jó emlékekkel tértünk vissza Fehérvárra, legutóbb, a belgák ellen sikerült nyernünk, ezzel három győzelmet hoztunk magunkkal ebbe a körbe, jó hangulatban vágtunk neki a felkészülésnek – mondta a Nemzeti Sportnak Lukács Norbert. – Nem volt hosszú a nyári szünet, de mindenki edzésben maradt. Pár napja kezdtünk neki a munkának, elkezdtük összerakni a taktikai dolgokat.”

Ahogy Lukács is említette, a játékosoknak nincs könnyű dolga, hiszen július elején még pályán voltak, sőt, a közelmúltban már a klubcsapatok is megkezdték a felkészülést az új idényre. Ami a névsort illeti, a keretben több fiatal is helyet kapott, Lukácsi Gábor mindössze másodszor kapott meghívót, míg a Honvéd játékosa, Radó Ádám első alkalommal készülhet a felnőtt-férfiválogatottal.

„Minden átigazolási időszakban próbálok olyan játékosokat keresni, akikben látunk potenciált, és akiket megnézhetünk munka közben, majd pedig figyelemmel kísérhetjük a bajnokságban nyújtott teljesítményüket is” – tette hozzá Gasper Okorn, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

„Nagyon jól érzem magam a válogatottban, örülök, hogy itt lehetek, és segíthetem a csapat felkészülését – mondta az egyik „érintett”, Radó Ádám. – Taktikailag nem könnyű egy új rendszerbe megérkezni, de szerintem jól felvettem a ritmust, mindenki segítőkész, így könnyen belerázódtam. A következő két találkozón szeretnénk a legjobb formánkat hozni és nyerni. Az biztos, hogy ha ott leszek a keretben Miskolcon, nagyon izgulni fogok a kezdés előtt.”

A magyar válogatottra a selejtezősorozat ezen szakaszában összesen hat mérkőzés vár, a szlovénokkal, a svédekkel és az észtekkel is két-két találkozót játszik. Jelenleg mind a négy csapat kilenc ponttal várja a kezdést.

„Mind a hat találkozó nagyon fontos nekünk. Egyelőre csak magunkra koncentrálunk, majd egy hét múlva új lapot nyitunk, és elkezdünk készülni Észtországra. Ahogy mindig, hazai pályán, Miskolcon ezúttal is nyerni szeretnénk” – tekintett kicsit előre Okorn.