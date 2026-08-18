Szoboszlai Dominik a Liverpool harmadik legmagasabbra értékelt futballistája az EA FC 27-ben!

A Premier League játékosai között Szoboszlai a 12. legértékesebb, a csak a mezőnyjátékosokat figyelembe vevő rangsorban a 10.

Erling Haaland (91), Bruno Fernandes (89), Gabriel (89), Gianluigi Donnarumma (89), William Saliba (88), Ravid Raya (88), Declan Rice (88), Virgil van Dijk (88), Alisson (87), Rúben Dias (87) és Bukayo Saka (87) után következik Szoboszlai a 86-os értékeléssel.

A liverpooli csapattársai közül Alissont és Virgil van Dijket sorolták előrébb.