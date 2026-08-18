A Juventus kölcsönvette a Tottenham Európa-liga-győztes kapusát – hivatalos

Guglielmo Vicario a Cagliariban mutatkozott be a Serie A-ban, de az Empolinál vált stabil élvonalbeli kapussá, és 2023 nyarán onnan szerződtette a Tottenham.

Vicario Londonban gyorsan alapemberré vált, 117 mérkőzésen őrizte a Spurs hálóját, és tagja volt a 2025-ben Európa-ligát nyerő csapatnak.

A 29 éves kapust egy évre vette kölcsön a Juventus, amely nyolcmillió euróért elővásárlási jogot is szerzett a játékjogára, de ez az összeg később további kétmillióval nőhet különböző feltételek teljesülése esetén.

A Juventus kapuját Michele Di Gregorio őrizte, de sokat hibázott, így várható volt, hogy a klub új kapust keres: a nyáron az olasz sajtóban szóba került a liverpooli Alisson és a birminghami Emiliano Martínez neve is, de végül is Vicarióra esett a választás.