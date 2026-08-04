„Majd ha kifut a szerződés” – Neymar decemberben dönt a visszavonulásról

„Nem gondolkodom azon, hogy visszavonuljak, de azon sem, hogy meddig folytassam. Decemberig szól a szerződésem a Santosnál, szándékom szerint kitöltöm, és a klub iránti tiszteletem jeleként minden tőlem telhetőt megteszek. Majd ha kifut a szerződés, végiggondolom, hogy maradjak vagy távozzak, abbahagyjam a játékot vagy folytassam. Még tényleg nem tudom, hogyan döntök. December még nagyon messze van, haladjunk lépésről lépésre” – idézi az ESPN Neymart, aki jótékonysági alapítványa Sao Pauló-i rendezvénye alkalmából merengett a jövőn.

Neymar az idei világbajnokságon tért vissza a válogatottba több mint két és fél év után – sokszor volt sérült abban az időszakban –, majd a sikertelen szereplés után bejelentette: többé nem lép pályára a nemzeti csapatban, amelyben 130 mérkőzésen 80 gólt szerzett.

„Egyre jobb erőben érzem magam a pályán, és ez a lényeg – adott helyzetjelentést állapotáról. – Hiába járok a pályafutásom vége felé, most is az motivál, hogy folyamatosan javuljak. Hálás vagyok Istennek, boldog vagyok az eddigi életemmel, nincs okom panaszkodni a karrieremre sem.”