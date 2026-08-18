Labdarúgás: csaknem 1500 fiatalperc az NB I 4. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójával folytatjuk a 2006-ban, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken a Kispest-Honvéd a Vasas összecsapásával indult a forduló, a meccset a vendégek nyerték 2–1-re. A hazai együttesben végigjátszotta a találkozót a 18 éves Somogyi Ádám, a 16 éves Somogyi Tamás és az utolsó percekben cserélték csak le a 19 esztendős Szamosi Ádámot. Az angyalföldiek kapujában a 19 éves Engedi Márk állt.

Szombaton 1–1-es döntetlent játszott az Újpest és az MTK Budapest. A liláknál a 17 éves Ujváry Ferenc 70, a 20 esztendős Sarkadi Kristóf 45, a vele egyidős Fenyő Noah 30 percig volt a pályán, míg

a kék-fehéreknél bemutatkozott az élvonalban, és 56 percet játszott a 18 éves Zubor Ádám.

A Nyíregyháza 2–1-re verte a Kisvárdát. A Spartacusban a 19 éves Molnár Mátyás védett, a vendégeknél pedig 90 percet játszott a szintén 19 esztendős Osztrovka Maxim.

Vasárnap 1–1-gyel zárult a Debrecen–Győr mérkőzés. A DVSC-ben a 20 éves Sain Balázs Csaba és a 19 éves Patai Dávid egy-egy félidőn keresztül szerepelt, míg a 19 esztendős Tercza Gergő 21 percig bizonyíthatott. Az ETO-ban végigjátszott a meccset a 20 éves Umathum Ádám és a 19 esztendős Szép Márton, míg a 19 éves Décsy Ádám 72 percet kapott.

A Puskás Akadémia32-re legyőzte a Paksot. A felcsútiak kapujában a 19 éves Lehoczki Bendegúz állt, kezdte a 20 éves Kern Martin, aki a 61. percben a 18 éves Varga Zsombor váltott. A tolnai alakulatban a 19 esztendős Győrfi Milán végig a pályán volt.

Hétfő a Ferencváros idegenben nyert 1–0-ra a Zalaegerszeg ellen. A ZTE-ben egy félidőt játszott a 18 éves Garai Zétény, a FTC-ben pedig 63-at a 20 esztendős Varga Zétény.

*A 3. fordulóban a Győri ETO–Ferencváros mérkőzést elhalasztották.

A 2006-OS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2026/27-ES ÉVADÁNAK 4. FORDULÓJÁBAN: 1471

Csapatok:

Kispest-Honvéd: 90+90+89=269

Győri ETO: 90+90+72=252

Puskás Akadémia: 90+61+29=180

Újpest: 70+45+30=135

Debrecen: 45+45+21=111

Paks: 90

Nyíregyháza: 90

Kisvárda: 90

Vasas: 90

Ferencváros: 63

MTK Budapest: 56

Zalaegerszeg: 45



Játékosok:

Engedi Márk (Vasas): 90

Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia): 90

Osztrovka Maxim (Kisvárda): 90

Somogyi Ádám (Kispest-Honvéd): 90

Somogyi Tamás (Kispest-Honvéd): 90

Molnár Mátyás (Nyíregyháza): 90

Umathum Ádám (Győri ETO): 90

Szép Márton (Győri ETO): 90

Győrfi Milán (Paks): 90

Szamosi Ádám (Kispest-Honvéd): 89

Décsy Ádám (Győri ETO): 72

Ujváry Ferenc (Újpest): 70

Varga Zétény (Ferencváros): 63

Kern Martin (Puskás Akadémia): 61

Zubor Ádám (MTK Budapest): 56

Sarkadi Kristóf (Újpest): 45

Sain Balázs Csaba (Debrecen): 45

Patai Dávid (Debrecen): 45

Garai Zétény (Zalaegerszeg): 45

Fenyő Noah (Újpest): 30

Varga Zsombor (Puskás Akadémia): 29

Tercza Gergő (Debrecen): 21

(Kiemelt képünkön: A 18 éves Zubor Ádám bemutatkozott az NB I-ben Forrás: MTK Budapest)