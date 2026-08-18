Labdarúgás: csaknem 1500 fiatalperc az NB I 4. fordulójában
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójával folytatjuk a 2006-ban, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Pénteken a Kispest-Honvéd a Vasas összecsapásával indult a forduló, a meccset a vendégek nyerték 2–1-re. A hazai együttesben végigjátszotta a találkozót a 18 éves Somogyi Ádám, a 16 éves Somogyi Tamás és az utolsó percekben cserélték csak le a 19 esztendős Szamosi Ádámot. Az angyalföldiek kapujában a 19 éves Engedi Márk állt.
Szombaton 1–1-es döntetlent játszott az Újpest és az MTK Budapest. A liláknál a 17 éves Ujváry Ferenc 70, a 20 esztendős Sarkadi Kristóf 45, a vele egyidős Fenyő Noah 30 percig volt a pályán, míg
a kék-fehéreknél bemutatkozott az élvonalban, és 56 percet játszott a 18 éves Zubor Ádám.
A Nyíregyháza 2–1-re verte a Kisvárdát. A Spartacusban a 19 éves Molnár Mátyás védett, a vendégeknél pedig 90 percet játszott a szintén 19 esztendős Osztrovka Maxim.
Vasárnap 1–1-gyel zárult a Debrecen–Győr mérkőzés. A DVSC-ben a 20 éves Sain Balázs Csaba és a 19 éves Patai Dávid egy-egy félidőn keresztül szerepelt, míg a 19 esztendős Tercza Gergő 21 percig bizonyíthatott. Az ETO-ban végigjátszott a meccset a 20 éves Umathum Ádám és a 19 esztendős Szép Márton, míg a 19 éves Décsy Ádám 72 percet kapott.
A Puskás Akadémia32-re legyőzte a Paksot. A felcsútiak kapujában a 19 éves Lehoczki Bendegúz állt, kezdte a 20 éves Kern Martin, aki a 61. percben a 18 éves Varga Zsombor váltott. A tolnai alakulatban a 19 esztendős Győrfi Milán végig a pályán volt.
Hétfő a Ferencváros idegenben nyert 1–0-ra a Zalaegerszeg ellen. A ZTE-ben egy félidőt játszott a 18 éves Garai Zétény, a FTC-ben pedig 63-at a 20 esztendős Varga Zétény.
Csapatok:
Kispest-Honvéd: 90+90+89=269
Győri ETO: 90+90+72=252
Puskás Akadémia: 90+61+29=180
Újpest: 70+45+30=135
Debrecen: 45+45+21=111
Paks: 90
Nyíregyháza: 90
Kisvárda: 90
Vasas: 90
Ferencváros: 63
MTK Budapest: 56
Zalaegerszeg: 45
Játékosok:
Engedi Márk (Vasas): 90
Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia): 90
Osztrovka Maxim (Kisvárda): 90
Somogyi Ádám (Kispest-Honvéd): 90
Somogyi Tamás (Kispest-Honvéd): 90
Molnár Mátyás (Nyíregyháza): 90
Umathum Ádám (Győri ETO): 90
Szép Márton (Győri ETO): 90
Győrfi Milán (Paks): 90
Szamosi Ádám (Kispest-Honvéd): 89
Décsy Ádám (Győri ETO): 72
Ujváry Ferenc (Újpest): 70
Varga Zétény (Ferencváros): 63
Kern Martin (Puskás Akadémia): 61
Zubor Ádám (MTK Budapest): 56
Sarkadi Kristóf (Újpest): 45
Sain Balázs Csaba (Debrecen): 45
Patai Dávid (Debrecen): 45
Garai Zétény (Zalaegerszeg): 45
Fenyő Noah (Újpest): 30
Varga Zsombor (Puskás Akadémia): 29
Tercza Gergő (Debrecen): 21
(Kiemelt képünkön: A 18 éves Zubor Ádám bemutatkozott az NB I-ben Forrás: MTK Budapest)