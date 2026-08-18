Nemzeti Sportrádió

Két arany- és négy ezüstérem Szegeden az egyetemi kajak-kenu vb-n

2026.08.18. 19:05
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Zagyvai Borbála (Fotó: Facebook/Magyar Kajak-Kenu Szövetség)
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Szeged Zagyvai Borbála Bársony Ottília kajak-kenu
Két arany- és négy ezüstérmet nyertek a magyar versenyzők kedden a szegedi egyetemi kajak-kenu világbajnokság második napján.

A hazai sportági szövetség közösségi oldalának közlése alapján az 1000 méteres távon a döntőkben a nőknél a kajakozó Bársony Ottília és a kenus Zagyvai Borbála sem talált legyőzőre.

A férfiaknál négy egység végzett második helyen ugyancsak 1000 méteren: K–1-ben Mircse Iván, C–1-ben pedig Uhrin Dávid, illetve az Aradi Bátor, Halmy Lőrinc kajakpáros, továbbá a Gyányi Levente, Pálfalvi Viktor kenupáros.

Hétfőn, a vb első napján két ezüst- és három bronzéremmel zártak a házigazdák.

A csütörtökig tartó vb-n 24 ország több mint 200 sportolója száll vízre, köztük 25 magyar versenyző. A futamokat élőben az m4sport.hu oldalon lehet követni.

 

Szeged Zagyvai Borbála Bársony Ottília kajak-kenu
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